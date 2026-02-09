刮刮樂中3萬！彩券行員工「給錢忘扣稅」 求還成功：遇到好心客

記者王紹宇、翁郁雯／高雄報導

一對情侶到台南一家彩券行，刮2千元刮刮樂中獎3萬元，當下包括店員都沉浸在中獎喜悅中，情侶也決定在店內兌換獎金，不過店員卻樂到忘了扣稅，等於賠了6120元，急得在網路上尋人。而情侶發現後，也趕緊返還稅款，讓店家直呼「遇到好心人」。

刮刮樂有各式各樣的款式。

民眾：「不可能啦，彩券行會先扣啦，一掃出來就會知道了。」

聽到買彩券或刮刮樂兌獎，店家忘記扣稅，民眾直呼怎麼可能。

民眾：「太棒了，馬出現了啦。」

春節期間許多人會買刮刮樂試試手氣。

農曆年前各種刮刮樂特別暢銷，還真的有彩券行收到客人中了刮刮樂要兌獎，員工忘了扣獎金的稅金全額給付。

彩券行業者：「（算是不小心忘記了，還是？）這真的純粹屬於個人疏失，這真的是滿低級的疏失，就是不應該有這樣的疏失出現才對。」

忘記扣稅的是一張中獎的兩千元刮刮樂，事發地點在位於台南的彩券行，一對情侶到店內購買兩千元刮刮樂，幸運刮中三萬元，開心的在店內直接兌獎，店員沉浸在客人中獎喜悅裡，直接拿出三萬元沒扣稅，但依照規定，獎金逾5千元就要扣稅，獎金3萬元扣下來實領23880元，讓店家急著尋找情侶，請求返還6120元稅款。

店員忘記扣稅上網尋人。

彩券行業者：「真的很謝謝客人，我們遇到一個好心的客人，然後願意把這筆錢歸還給員工 。」

尋人PO文一上網，中獎幸運情侶立刻回到店裡把應扣獎金稅款還給店家，讓業者直呼感激，過年前再沾一次顧客中獎喜氣。

三立新聞網提醒您：

未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

