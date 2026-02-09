刮刮樂中3萬！彩券行員工「給錢忘扣稅」 求還成功：遇到好心客
記者王紹宇、翁郁雯／高雄報導
一對情侶到台南一家彩券行，刮2千元刮刮樂中獎3萬元，當下包括店員都沉浸在中獎喜悅中，情侶也決定在店內兌換獎金，不過店員卻樂到忘了扣稅，等於賠了6120元，急得在網路上尋人。而情侶發現後，也趕緊返還稅款，讓店家直呼「遇到好心人」。
民眾：「不可能啦，彩券行會先扣啦，一掃出來就會知道了。」
聽到買彩券或刮刮樂兌獎，店家忘記扣稅，民眾直呼怎麼可能。
民眾：「太棒了，馬出現了啦。」
農曆年前各種刮刮樂特別暢銷，還真的有彩券行收到客人中了刮刮樂要兌獎，員工忘了扣獎金的稅金全額給付。
彩券行業者：「（算是不小心忘記了，還是？）這真的純粹屬於個人疏失，這真的是滿低級的疏失，就是不應該有這樣的疏失出現才對。」
忘記扣稅的是一張中獎的兩千元刮刮樂，事發地點在位於台南的彩券行，一對情侶到店內購買兩千元刮刮樂，幸運刮中三萬元，開心的在店內直接兌獎，店員沉浸在客人中獎喜悅裡，直接拿出三萬元沒扣稅，但依照規定，獎金逾5千元就要扣稅，獎金3萬元扣下來實領23880元，讓店家急著尋找情侶，請求返還6120元稅款。
彩券行業者：「真的很謝謝客人，我們遇到一個好心的客人，然後願意把這筆錢歸還給員工 。」
尋人PO文一上網，中獎幸運情侶立刻回到店裡把應扣獎金稅款還給店家，讓業者直呼感激，過年前再沾一次顧客中獎喜氣。
三立新聞網提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。
威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！
農曆春節將至，刮刮樂買氣強強滾，台彩熱銷的「2,000萬超級紅包」更是頻傳捷報！日前花蓮、桃園、台中三地接連傳出刮中貳獎100萬元的喜訊。幸運得主們的中獎過程嘖嘖稱奇，有人是做夢預知、有人是孝心感動財神爺，還有人靠著虔誠信仰與家人生日號碼幸運圓夢。
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。
同樣人潮擠爆還有年貨大街，怨年貨變好貴! 有民眾說買 3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店，3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。 #三肉條#手掌魷魚絲#蛋捲店
昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
台北市 / 綜合報導 年節腳步逼近，趁著週末假期，民眾到迪化街採買年貨，就算是寒流來襲，人潮還是不減，買氣非常熱；但有網友上網抱怨，價格似乎有點高，3條肉條秤斤賣66元，巴掌大小魷魚絲100元，被說連塞牙縫都不夠，不過實際比價，南門市場的魷魚絲，每100克還貴了約2.1元，民眾要怎麼把錢花在刀口上，看來起碼得貨比三家。 放眼望去迪化街滿滿人潮，頂著體感溫度不到10度的低溫，上街掃年貨就算是寒流來襲，買氣依然相當熱絡，買肉條當零嘴秤重賣3條66元，一條平均22元，就有網友發牢騷年都還沒過，荷包先瘦一圈，再來看看小朋友愛吃的乳酪絲，一個巴掌大小要價200元。民眾VS.記者說：「大概只有手掌大小，您說這樣多少錢，這樣子是200塊，那您會不會覺得這個價格偏高，有一點，對，因為想說過年還是要吃一下，因為往年都會買。」民眾人不介意，畢竟過年過節，開心最重要，但如果不吃肉條，改吃魷魚絲呢，攤位標價，魷魚絲一斤680元，買一百元大約就只有手掌大小，網友笑說連塞牙縫都不夠。民眾VS.記者說：「我剛剛買的更貴耶，真的喔，對啊，所以應該還好吧，年節應景的時候。」迪化街南北貨大比拚，怎麼買比較划算，貨比三家一定不吃虧，把鏡頭轉到南門市場，同樣買魷魚絲一包150元，兩邊業者比一比，迪化街業者，每100克價格約113.3元，南門市場攤販的魷魚絲，每100克價格約115.4元，年貨百百種，如何把錢花在刀口上，民眾心中自有一把尺。 原始連結
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。