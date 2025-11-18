刮刮樂以為"沒中獎" 母女中1萬店家保管籲幸運兒領獎

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東有一對母女到彩券行買了兩張刮刮樂，刮完之後以為沒中丟在桌上就離開，店家後來發現其中一張一百元的刮刮樂中了一萬元，因此立刻在網路上PO這件事情，要尋找婦人，希望幸運兒可以來把屬於她的獎金領走，而這樣的動作也讓民眾直呼，真的是良心店家。

母女檔玩刮刮樂以為「沒中」 店家整理見中一萬獎急PO網尋人

萬丹暖心彩券行，PO網急尋母女檔，刮中一萬快來領。（圖／民視新聞）

有民眾到屏東萬丹這家彩券行買了兩張這款一百元的刮刮樂，母女倆坐在店家外刮刮刮，但以為沒中就這樣放在桌上後離開，不過店家在整理時，意外發現其中一張是中了一萬元，因此趕快將事情PO上網，要尋找幸運兒。彩券行業者說，我們就是不知道是誰所以才會PO，這是應該做的啦，她們買了兩張。

廣告 廣告

母女檔玩刮刮樂以為「沒中」 店家整理見中一萬獎急PO網尋人

歡樂賓果刮中一萬，婦人以為沒中丟了就走，良心店家PO網尋找幸運兒。（圖／民視新聞）

彩券行員工低調不願多回應，只說這是應該做的事，不過這樣的行為在網路上被讚爆。民眾：「不錯啊還滿暖心的，也是看到這個新聞才特地來這邊買，買刮刮樂碰一下好運。」經常購買刮刮樂的民眾說，其實刮完之後，最好還是直接找店家掃碼，才能避免與獎金擦身而過。民眾：「刮完以後不要就丟在桌上，可以到這個APP下載確認一下，或者到櫃檯請店員再幫你對一下。」礙於台彩規定，店家不能將影像公布，現在只希望當事者可以聽到這件事，把屬於自己的獎金給領回，而不私自佔有的行為，也讓大家直呼，真的是一間良心店家。

原文出處：母女檔玩刮刮樂以為「沒中」 店家整理見中一萬獎急PO網尋人

更多民視新聞報導

冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈

跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元

建築工跌落5公尺「臉著地」面目全非！ 醫靠隱形重建拚回臉龐

