刮刮樂出百萬好運！花蓮婦夢見聚寶盆 桃園男春節爽升級

「2,000萬超級紅包」刮刮樂持續傳出中獎佳音，花蓮與桃園各有民眾幸運刮中貳獎100萬元。花蓮婦人中獎前夜夢見聚寶盆，隔日應驗；桃園青年則因中獎將春節旅遊從平價民宿升級為首爾五星飯店。

100萬元刮刮樂。（圖／ 台灣彩券 ）

花蓮玉里鎮鑫好神投注站日前見證一場如夢似真的中獎奇蹟。一名中年婦人前一晚夢見自己跌入滿載金銀財寶的大盆中，隔日心情愉悅外出逛街時，路經該投注站時，代理人提供了三本未拆封刮刮樂，婦人隨手挑選了其中一本的第一張。彩券代理人周柏庭表示，婦人選擇坐在店內聚寶盆旁開始刮樂，「她刮到一半就發現夢境成真，當場驚喜得雙手顫抖，立即交給我確認。」

100萬元刮刮樂。（圖／ 台灣彩券 ）

經投注機確認中獎後，現場立即響起中獎音樂，氣氛瞬間沸騰。該名婦人對意外財運感到既驚喜又興奮，笑稱「夢境也太靈驗了！」周先生描述當時情況，婦人從選購到中獎的過程宛如奇蹟重現。

金虎爺神像。（圖／ 台灣彩券 ）

桃園另一名年輕男子的中獎經歷同樣充滿戲劇性。彩券代理人謝惠蓉表示，該男子當天正為春節連假全家赴韓國旅遊查找平價民宿，路過彩券行時注意到櫃檯旁的財神爺神像。男子心想「希望財神爺幫我加持一點幸運」，便選擇距離最近的刮刮樂開始刮。

刮到一半時，男子驚喜瞪大眼睛，立刻笑得合不攏嘴，揮舞彩券興奮地說：「真的刮中百萬大獎！」這筆意外之財讓全家韓國之旅瞬間從平價民宿升級為五星豪華飯店，孝親旅遊計畫因此更加圓滿。

