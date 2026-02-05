刮刮樂別急著丟！他「1玩法」救回15000元

生活中心／張予柔報導



農曆春節期間，不少民眾會購買刮刮樂試手氣，希望討個好運，但對獎時若不夠仔細，恐怕會跟獎金擦身而過。近日就有一名網友分享親身經歷，表示自己購買刮刮樂後，一看之下似乎沒有中獎，準備就將彩券丟棄，沒想到透過掃描QR Code才驚覺，其實早已中獎1萬5000元，讓他相當疑惑。對此，有內行網友出面解釋。









網友花300元買「鈔票一把抓」刮刮樂原本以為槓龜，臨丟前掃QR Code竟意外跳出「中獎1萬5千元」，讓他又驚又喜。（示意圖／民視新聞資料照）

有網友在臉書社團「我愛刮刮卡刮刮樂做公益」發文指出，自己花300元購買一張名為「鈔票一把抓」的刮刮樂，刮開後發現下方的號碼都沒對中「幸運號碼」，原以為這張彩券已經槓龜，正準備丟掉。沒想到，他臨時起意用手機掃描彩券上的QR Code，系統竟顯示「中獎15000元」，讓他當場又驚又喜。

貼文曝光後引發熱議，有內行人點出這款彩券只要刮中「指定圖案」就可以得到底下的金額。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後立刻掀起討論，不少有經驗的網友留言提醒，「所以我每次都會拿去櫃檯刷一下，真的很容易漏看」、「有些彩券行關店前，還會把客人丟掉的刮刮樂再刷一次」、「真的都要很小心看耶，一不小心就錯過了」。也有內行人出面解釋，原來這款刮刮樂設有特殊中獎規則，只要刮中「指定圖案」，就可以得到所有號碼底下的金額。

台彩官網指出，「鈔票一把抓」刮刮樂總中獎率37.04%，除對中號碼外，刮出「鈔票符號」就能全拿獎金，最高一次抱走1萬5000元。（圖／翻攝自台灣彩券官網）

實際查詢台灣彩券官網說明，「鈔票一把抓」刮刮樂的總中獎率為37.04%，頭獎高達300萬元，共有15次中獎機會。玩法除了號碼對中可獲得對應獎金外，若在刮區內刮出「鈔票符號」，即可獲得刮區內所有獎額。其中，刮出標示300元的一疊鈔票符號，可獲得4500元；若刮出標示1000元的鈔票符號，則能一次拿下1萬5000元獎金。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

