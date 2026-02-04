刮刮樂沒中獎別丟！「1隱藏玩法」曝光 他爽拿回1.5萬元
生活中心／朱祖儀報導
不少人會在過年期間買刮刮樂試手氣，但對獎時一定要多加留意，可能有「隱藏規則」。一名網友日前透露，自己買了一款刮刮樂，刮完之後發現沒有對中獎號，本來準備丟掉了，但掃描QR code驚覺，竟然中了1萬5000元，讓他相當疑惑。文章曝光後，有內行網友出面解答。
一名網友先前在臉書「我愛刮刮卡刮刮樂做公益」透露，自己購買一款300元的刮刮樂「鈔票一把抓」，不過刮開之後發現，下方的號碼都沒有對中幸運號碼，讓他有些失望，但沒想到拿起手機掃描QR code，系統卻顯示「中獎1萬5000元」。
文章曝光掀起討論，「所以我都會再拿去給櫃檯刷就是這樣，有時候自己真的會漏看」、「有些彩券行會在關店前再把客人廢棄的拿去刷，真的會有遺漏的」、「彩券真的都要很小心看耶，一不小心就錯過了。」有內行人就解答，「這款是只要刮中鈔票（圖案）的話，就可以得到所有號碼底下的金額，所以這張是中1萬5000元哦。」
實際查看台彩官網，看到「鈔票一把抓」刮刮樂的總中獎率為37.04%，頭獎是300萬元，有15次中獎機會，玩法除了任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，可得到該號碼對應獎額外，若刮出鈔票符號，即得刮區內所有的獎額。而鈔票符號的中獎設計分為2種狀況，如果刮出一疊鈔票300元符號，可獲得4500元，刮出一疊鈔票1000元符號，則可拿到1萬5000元獎金。
