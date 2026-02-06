刮刮樂沒中獎別急著丟 隱藏玩法曝 他爽領1.5萬

農曆春節期間，許多民眾會買刮刮樂試手氣，不過對獎若不夠仔細，恐怕錯過獎金。一名網友近日在社群分享親身經歷，他買了一張刮刮樂，刮完一看沒中獎，準備把彩券丟掉，沒想到掃描QR code發現竟然中了1萬5000元，讓他又驚又喜。

一名網友在臉書社團「我愛刮刮卡刮刮樂做公益」發文表示，日前買了一張300元的「鈔票一把抓」刮刮樂，刮完檢查圖中的號碼都沒對中「幸運號碼」，以為沒中獎，沒想到掃描刮刮樂上面的QR code，竟顯示中了1萬5000元。

文章曝光掀起討論，許多網友表示，現在刮刮樂玩法多，刮完最好都掃一下QR code，「有時候真的會漏看，所以我刮完都會再拿去給櫃檯刷」、「有些彩券行會在關店前把客人丟掉的刮刮樂拿去刷，真的會有遺漏的。」

也有內行網友解答，原PO買的刮刮樂，除了對中幸運號碼有獎金之外，只要刮中鈔票圖案，就可以得到所有號碼底下的金額。

根據台彩官網說明，「鈔票一把抓」刮刮樂總中獎率37.04％，頭獎高達300萬元，共有15次中獎機會。玩法除了號碼對中可獲得對應獎金外，若刮出「鈔票符號」即可獲得刮區內所有獎額。刮出標示300元的一疊鈔票符號，可獲得4500元；刮出標示1000元的鈔票符號，可得到1萬5000元獎金。

