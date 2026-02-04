刮刮樂轉運是真的？ 新北「這間」彩券行 一天刮出2大獎





新北市汐止區中興路的「大獎彩券行」近日傳出好運連連，一天之內接連刮出兩筆大獎，讓不少彩迷直呼沾喜氣。代理人林小姐表示，上午一名約30歲的男子在接送孩子途中不慎發生小車禍，所幸人都平安，但車輛需送修。處理完相關事宜後，他心情仍有些鬱悶，臨時決定到彩券行買刮刮樂轉換心情，順手選了兩張「2,000萬超級紅包」試試手氣。沒想到其中一張竟刮出100萬元，讓他當場又驚又喜，直說「不但修車費有著落，甚至可以考慮換車了」，原本的壞心情瞬間一掃而空。

林小姐轉述，這名男子得知中獎後，先是愣了幾秒，確認獎金無誤後才露出笑容，還笑稱「遇到意外就當作提醒自己來轉運，沒想到真的轉到了」。消息很快在店內傳開，也替彩券行添了不少喜氣。

同一天晚上，店裡又迎來另一段幸運插曲。一名客人因近期工作不順、情緒低落到店裡買彩券，林小姐便分享上午刮出百萬大獎的好消息，並半開玩笑地指著店內的「招財蟾蜍」說：「牠很會帶財，要不要也來轉轉運？」這名客人聽了後，從同一本「2,000萬超級紅包」中挑了一張試手氣，結果竟刮中10萬元，當場驚呼連連。

短短一天內接連開出百萬與十萬獎金，讓「大獎彩券行」人氣大增。林小姐也笑說，很多客人聽到消息後特地前來沾喜氣，希望把好運帶回家。對中獎者而言，這不只是意外之財，更像是在不順時刻得到的一份鼓勵，提醒只要換個心情、轉個念，也許好運就會悄悄降臨。

（封面圖／台彩公司提供）

