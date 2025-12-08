徐夢陽

一百兩百三百

五百一千兩千

通通落入彩券行的口袋

一張、兩張、三張

直到無限

刮刮樂

刮了就樂

莫名的快感

像好運的眷顧

一張在手

希望無窮

因為賺得不夠多

所以每次都是賭身家

贏了就翻身

輸了繼續工作

天堂那頭

有汽車與獎金

地獄卻空無所有

一張在手

體驗人生的大起大落

沒有賭博

只是公益的名義

卻掩不住

心底的渴望