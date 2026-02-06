刮除肥大攝護腺十年後罹癌 治療免開刀重拾「性」福
台中一名68歲企業主張先生，十年前攝護腺肥大，接受雷射刮除手術，當時化驗良性，不料十年後，尿不出來就醫，刮除的組織，化驗出攝護腺癌，幸好癌細胞尚未轉移，醫療團隊考量患者仍有社交生活，避免尿失禁等副作用，採取最新的「海神刀」超音波消融手術，幫助患者術後迅速恢復，恢復正常生活，也重拾「性」福。
台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，張先生採用的「海神刀」超音波消融手術，是從直腸進入攝護腺惡性腫瘤位置，透過超音波導引避開種排尿與性功能的神經血管，精準聚焦在癌細胞，再以高強度聚焦超音波產生熱能，免開刀就可清除癌細胞組織，兩周內自行排出組織碎片，大幅降低男性患者最擔心的尿失禁與性功能障礙兩大併發症。
患者術後一周拔除尿管，兩周後隨著攝護腺剝落的組織排出，排尿恢復順暢，一個月後回診開心跟醫療團隊分享自己「又是一尾活龍」，成功擺脫癌症陰影，也重返球場打小白球享受揮桿樂。
對於十年前沒事、十年後卻罹癌，朱朗軒說，許多患者認為十年前已經把攝護腺「刮乾淨」，不會再罹癌，但這其實是誤解了攝護腺的構造。他以開山洞為例，攝護腺肥大手術手術是刮除內層壓迫尿道組織，如同打出一條隧道讓車子通行，使排尿通暢；但因攝護腺癌細胞大多長在攝護腺外層，所以即使打通隧道，殘留的外層山壁組織隨著年齡增，依然還是有癌變的可能。
朱朗軒分析，目前醫界針對攝護腺癌的治療包括達文西或傳統根除手術、放射線治療與超音波消融手術，三種治療各有優缺點，患者可根據個人症狀與主治醫師討論最適合自己的治療方式。
隨著台灣步入高齡化社會，50歲以上男性約有半數面臨攝護腺肥大困擾，而攝護腺癌更高居台灣癌症死因第五位。朱朗軒呼籲，五十歲以上的男性，即使曾接受過攝護腺手術且檢驗為良性，每年仍應定期回診泌尿科進行 PSA 血液篩檢與肛門指診，唯有透過長期的健康監測，才能在疾病發生的初期就精準介入，早期發現並治療，依然能守住男性的自信與生活尊嚴。（寇世菁報導）
