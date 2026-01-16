一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃

生活中心／張尚辰報導

不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。

根據《中時新聞網》報導，營養師林孟霈指出，午餐的飲食內容與下午是否特別想吃甜食密切相關。若中午以白飯、麵條等精製澱粉為主，蛋白質與蔬菜攝取不足，餐後血糖容易快速上升又迅速下降，產生劇烈波動。當血糖下滑過快時，大腦會誤判能量不足，進而發出補充糖分的訊號，導致下午精神渙散、情緒煩躁。

肥胖專科醫師劉伯恩建議，午餐可提高優質蛋白質的攝取比例，例如雞肉、魚肉、里肌肉，或豆腐、雞蛋、堅果等植物性蛋白，同時搭配牛奶或優格，並適度減少澱粉攝取，有助於穩定血糖，降低午後對甜食的渴望。

此外，長期處於高壓狀態也是關鍵因素之一。劉伯恩指出，壓力過大加上睡眠不足，容易使腎上腺長時間處於疲勞狀態，進而影響皮質醇分泌。當身體無法維持足夠能量時，便可能透過刺激多巴胺的方式，使人特別想吃甜食來獲得短暫提神。

他也建議，當下午突然出現想吃糖的念頭時，不妨先稍等幾分鐘，讓飢餓感自然消退，減少交感神經刺激，若仍想吃點東西，可選擇無調味堅果、無糖豆漿，或高純度黑巧克力，作為相對健康的替代選項。

