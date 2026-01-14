一到下午3點就想吃甜食？專家揭原因：不是意志力薄弱 3建議曝光

許多人在下午3點左右出現強烈想吃甜食、精神渙散與情緒煩躁的情況。（示意圖／翻攝pixabay）

營養功能醫學專家劉博仁指出，許多人在下午3點左右出現強烈想吃甜食、精神渙散與情緒煩躁的情況，並非單純意志力薄弱，而是身體正在發出求救訊號。他在門診中經常遇到患者自責戒不了糖，尤其一到下午就「像斷電一樣」，若不喝含糖飲料或吃甜點，便難以繼續工作。對此，劉博仁強調，關鍵其實在於血糖調節與壓力荷爾蒙的失衡。

劉博仁說明，第1個常見原因是「反應性低血糖」。現代人午餐多以精緻澱粉為主，如白飯、麵食或便當，進食後血糖快速上升，胰臟大量分泌胰島素調節，卻可能導致餐後2到3小時血糖急速下降，正好落在下午3、4點。當大腦察覺能量不足時，便會強烈渴求能迅速吸收的糖分，使人產生「非吃甜不可」的感受。

第2個更深層的因素，則與腎上腺及壓力荷爾蒙皮質醇有關。正常情況下，皮質醇在早晨達到高峰，隨時間逐漸下降，但長期高壓、睡眠不足，會使腎上腺過勞，導致下午皮質醇過低，無法穩定血糖與血壓。此時身體會透過渴望高糖食物來短暫提神，卻只是預支體力，長期反而加重疲勞。

針對下午容易疲倦的族群，劉博仁提出3項建議，包括調整午餐進食順序，先攝取蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，以穩定血糖；選擇健康下午茶，如無調味堅果、85%以上黑巧克力或無糖豆漿，避免含糖飲料；以及在感到疲憊時，給自己短暫休息與深呼吸，補充氧氣而非糖分。他提醒，當甜食慾望出現時，不必急著責怪自己，而應傾聽身體真正的需求。

