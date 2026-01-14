到中國玩感冒心臟不適 台中女童返台裝葉克膜仍不治 醫：出國前這件事必做

台中11歲女童隨家人赴陸旅遊後感冒，返台途中失去呼吸心跳，經搶救仍不治，初判死因為心肌炎。醫師呼籲接種疫苗增防禦。(施打疫苗示意) 圖：Gemini AI 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 台中1名11歲女童日前隨家人赴陸旅遊感冒，返台途中竟在車內喪失呼吸心跳，動用葉克膜搶救依舊宣告不治，死因初判為心肌炎。面對台、日、中近期嚴峻的流感疫情，醫師呼籲病毒極易侵犯心臟或腦部，病程惡化往往讓人措手不及。台中市小兒科醫師施勝桓強調，出國前務必「接種疫苗」並備妥抗病毒藥物，才能在風險環境中增加防禦。

該名女童在中國旅遊期間便已出現感冒症狀與心臟不適，不料回台後病情急轉直下，送醫搶救仍回天乏術。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋分析，心肌炎轉變速度驚人，患者往往前1日活動自如，隔天便因功能衰竭陷入命危。常見誘發病毒包含 SARS-CoV-2 (新冠病毒)、流感病毒、人類皰疹病毒6型及巨細胞病毒，且會隨區域與年紀有不同威脅。

台中市立醫院心臟內科醫師陳建鈞補充，雖然統計上心肌炎每100萬人僅約1至2例，但致死率極高。施勝桓則提到，孩童若感染流感或腸病毒，皆有誘發心肌炎或腦炎的風險。由於幼童患病時有時會以腹痛作為臨床表現，容易被誤認為腸胃疾病而錯失治療先機。他建議家長在孩子感冒的一週內，若發現其表現出異常倦怠、活動力低落或有呼吸喘促的情況，必須立刻送往大型醫療機構檢查。

自去年12月25日耶誕節過後，東亞地區的流感病毒活動明顯轉強，尤其是搭乘飛機處於狹窄且密閉的空間，病毒傳播風險極大。施勝桓建議，規畫出國旅遊前，除了應確認各項疫苗（流感與新冠）的保護力是否充足，亦可與醫師諮詢備妥抗病毒藥物隨身攜帶。在疫情高峰期間前往高風險地區，完善的行前醫療準備與對病徵的警覺，才是避免旅程發生悲劇的不二法門。

