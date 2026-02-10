到中捷找姆明拍照打卡 千盞姆明小提燈限量送

到中捷找姆明拍照打卡，上傳至個人社群平台，有機會獲贈姆明小提燈。（圖：中市府表示）

「2026中台灣燈會」2月15日登場，台中捷運公司提前暖身，11日起，推出元宵限定慶祝活動，邀民眾搭捷運、拍姆明、拿好禮。只要在捷運站內或「姆明一族（The Moomins）彩繪列車」上與姆明合影，上傳至個人社群平台，即可至指定車站兌換限量「姆明小提燈」，共1,000盞，送完為止。

中台灣燈會今年以「幸福蜜馬」為主題，首度攜手國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，超萌角色陪伴民眾一起幸福「Moving on」。中捷公司響應燈會主題，特別將姆明一族的可愛身影融入捷運系統，不僅推出吸睛的「姆明一族彩繪列車」，在捷運高鐵臺中站出口處也設置「姆明氣球模型」，成為熱門拍照打卡點，讓旅客一出站就能感受滿滿童話氛圍。

廣告 廣告

此外，旅客持電子票證搭乘捷運至文華高中站出站，還可領取限量姆明明信片，並前往指定車站蒐集套色印章圖案，將捷運旅程化為一段專屬於自己的姆明回憶，深受親子族群與粉絲喜愛。

中捷公司表示，為回饋捷運迷與姆明粉絲，特別準備1,000盞姆明小提燈，自2月11日起，民眾只要在捷運站內或車廂與姆明元素合影，並將照片上傳至個人Facebook、Instagram或Threads社群平台（貼文須設為公開），即可至文華高中站、文心櫻花站、水安宮站或烏日站，向站務人員出示畫面兌換小提燈，每人每次限兌換1盞，送完為止。

中捷公司也提醒，民眾可事先下載「台中捷運APP」，即時查詢姆明彩繪列車時刻，精準捕捉可愛身影。前往燈會賞燈的市民朋友，也可多加利用便捷的捷運系統，輕鬆避開塞車與停車困擾，一起搭捷運、賞燈會，在幸福洋溢的氛圍中迎接春節與元宵佳節。（寇世菁報導）