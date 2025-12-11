到京都住一晚傳統町屋！京都10間「町屋住宿」推薦，在日式庭園、榻榻米和室品味古都迷人氣息 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: Nazuna Kyoto Gosho

京都市因地處盆地而以夏季濕熱、冬季寒冷而著稱，而日本傳統的「町屋」建築巧妙利用其結構，透過在中間設置一座庭院，將風流引入房屋，以解決夏季的悶熱， 並讓充足光線透入屋內，其中坐落於京都的町屋又被稱為「京町家」。看過日劇《來去京都住一晚》與《舞伎家的料理人》後，相信大家對於京都慢活的生活相當嚮往，這次BAZAAR特別精選了10間京都町屋民宿，大部分為附有小廚房的包棟式民宿，讓你直接體驗京都當地人的日常。

延伸閱讀>>跟著小品日劇《來住京都才知道》逛京都老店！「老字號壽喜燒、炭火烤香魚」京都巷弄飲食店散策

PHOTO CREDIT: 和樂庵

位於熊野神社附近，從京都車站搭乘公車至「熊野神社前」走路約7分鐘即可抵達，這間百年町屋，經過女主人的翻新與巧思下，讓旅客如同回到熟悉的外公外婆家 ，十分溫馨。一走進大門，就能看到一條具日式傳統美感的庭院小路。通過這條小路走向民宿玄關時，寧靜氛圍與大門外的喧囂相比彷彿是兩個世界，越往裡面走，心也跟著平靜下來。

PHOTO CREDIT: 和樂庵

房屋裡面為共用衛浴，洗手台保留舊有的彩色磨石子的樣式，不僅有日式庭院可以觀賞，還能租浴衣拍出懷舊美照，也有租借腳踏車的服務，暢遊京都小鎮，騎到附近的清水寺與平安神宮走走都是不錯的選擇。

PHOTO CREDIT: 和樂庵

地址：京都市左京區聖護院山王町19-2

電話：080-6360-0775

京都町屋民宿#2 : 鈴 プレミアム 薫風/ 風雅

「鈴」本身是一家租賃住宿管理公司，要先到京都車站附近的公司櫃台辦理入住，很方便的是可以中文溝通，有多間町屋類型的獨棟房屋與飯店類型住宿。

町屋都是從許多年久失修的老宅修復而來，並加入現代設計的一些元素，相當有故事性，因為整修後的衛浴設備也都是新型的，所以不習慣較狹小的衛浴空間的人，可以考慮入住這間公司旗下的町屋。

PHOTO CREDIT: Rinn Kyoto

而此次要介紹的是在西本願寺和東本願寺中間的〈薰風〉，特色是處於佛具店林立的區域，不時會聞到空氣中飄來薰香，令人感到放鬆平靜的氛圍。另一間則是位於學問之神-北野天滿宮與二條城附近的〈風雅〉，有偌大的日式庭院與可容納7人的空間，相當寬敞舒適，適合親友們一同前往。

PHOTO CREDIT: Rinn Kyoto

鈴 プレミアム 薫風

地址：京都市下京區仏具屋町222-1

電話：075-746-6841

鈴プレミアム 風雅

地址：京都市中京區聚楽廻東町31-10

電話：075-746-6841

京都町屋民宿#3 : Kyotoya Suzakuan 京と家 朱雀庵/ KAKURE

「Kyotoya 京と家」本身也是一家租賃住宿管理公司，管理各式特色町屋，通常都保留原本的空間配置與設計元素，像是露天風呂、天井、馬賽克磚的廚房等。

旅館內配置的沙發也是復古的皮製舊沙發，整體家具雖然看起來有年代感，但是卻被打掃的相當乾淨，盥洗空間的設計也頗富質感，就像是 《來到京都住一晚》裡面的場景，朱雀庵的門口還有腳踏車供遊客使用，可以悠閒地騎車漫遊京都。

PHOTO CREDIT: 京と家

京と家 朱雀庵

地址：京都府京都市下京區中堂寺南町１０

電話：07-5525-7575

京と家 KAKURE

地址：京都府京都市上京區猪熊通竹屋町上る中之町５１９

電話：07-5525-7575

京都町屋民宿#4 : Nao炬乃座 別邸梅小路

PHOTO CREDIT: Nao炬乃座

這間是寵物也能一同入住的八○年代町屋古宅民宿，特地在屋中設置了寵物住處，讓寵物也像是回到自己家。還有個像舞伎家的料理人的劇中場景，坐在緣側（外廊）上喝著茶，吃著菓子，感受靜謐氣息。

民宿不僅提供各式京都風的生活小物方便大家梳妝打理自己，還提供檜木球讓大家泡澡用，全方位地替住客設想。官網上也有三間町屋的360度環景圖，供遊客們選擇喜歡的風格和格局再預訂，相當貼心。

地址：京都市下京區內畑町8-33

電話：07-5933-5725

京都町屋民宿#5 : Koiya鯉屋

PHOTO CREDIT: Koiya鯉屋

隱藏在民宅中的鯉屋民宿，位於堀川鞍馬口，可搭巴士至「天神公園前」，下車後走路三分鐘即能到達，附近景點有賞櫻名勝地「水火天滿宮」。

PHOTO CREDIT: Koiya鯉屋

推薦住在一樓的房間，從窗戶看出去就是四季都別具風情的日式庭院，且庭院店面積廣大。此外，周圍的鞍馬口通有許多咖啡廳，其中幾間也以町家風格著稱。

PHOTO CREDIT: Koiya鯉屋

地址：京都府京都市上京區天神北町29−１

電話：07-5366-8940

京都町屋民宿#6 : 祇園 紘

接下來是距離京都主要旅遊景點都不遠，對遊客而言非常便利的「祇園紘」民宿，只需步行幾分鐘即能抵達清水寺、花見小路、二年坂與三年坂等熱門景點。

PHOTO CREDIT: 祇園 紘

房型有雙人、三人及多人的家庭房，以紅色為主色調，流露出較為貴氣的古典風格，整棟房屋中央的庭院裡還有小池塘，裡頭養著錦鯉，像是詩畫中的日式庭院意象。

地址：京都府京都市東山區下河原町475

電話：075-561-0125

地址：京都府亀岡市西竪町15

電話：070-2319-9360

京都町屋民宿#9 : Nazuna京都御所

PHOTO CREDIT: nazuna.official

距離地鐵烏丸線「丸太町站」徒步只需4分鐘，這間由廢棄已久的木材行店面兼倉庫的町屋所改建，設計師保留部分格局與特色，挑高的天頂空間與充滿歷史氛圍的土牆，讓踏入旅館的遊客們深深感受到老屋的魅力。

PHOTO CREDIT: nazuna.official

有趣的是，七間客房分別取「柏餅、葛切、醬油丸子、最中、八橋、羊羹、落雁」等京都代表性和菓子當作房間名，不同房間的擺設也有所差異。另外，飯店更特別保留圍爐空間，營造出家的感覺，當房客在Check in時，還會提供茶與日式點心，之後還能到附近景點京都御所與二條城走走。

PHOTO CREDIT: nazuna.official

地址：京都市中京區花立町255-1

電話：07-5708-6870

