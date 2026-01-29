到兒女家是作客，「別人家務事」就別管太多！丁菱娟：維持優雅高度不干預，親子皆大歡喜





子女結婚成家之後，他的家是跟另一半一起築起，父母的家則是原生家庭，我們觀念一定要改變，到兒子媳婦的家是去作客，你沒有自主權，不要再雞婆的出太多意見。

同學阿華跟我抱怨，說兒子成家之後就很少回家吃飯，而且媳婦不准她帶孫子去室內遊樂場所，說細菌太多，又說媳婦不吃隔夜菜，所有隔夜菜都是她在消化…。這一抱怨就1個多小時，不斷地數落兒子和媳婦，我聽了都心煩。

不要看不慣就唸東唸西，畢竟那已經是「人家」家務事，要像去朋友家作客一樣，該有禮貌的要有禮貌，該說好話的要說好話，再怎麼樣看不慣，你總不會去碎碎念朋友吧！這樣人家才會歡迎你去。

不干涉孩子家務、不介入兒孫教養

如果有了孫子孫女，就快快樂樂的當阿公、阿嬤吧，不一定要幫忙帶小孩，讓他們承擔養兒育女應負的責任。除非他們請你幫忙，但是也僅止於偶爾幫忙的角度，千萬別跳火坑，不用代為承擔他們應盡的責任，

不要為了幫孩子省保母費而答應帶孫子孫女，除非你樂在其中。倘若要像保母般24小時或7-11的帶孫子孫女，恐怕不是我們這個年紀的體力可以負擔，省了錢卻壞了身子划不來。若真想幫忙，還不如出點錢讓他們請保母，因為我們真的沒有專業保母來得能幹。這樣一方面避免你變成傭人，二方面也避免你和下一代因教養觀念不同而產生嫌隙。

忍住！不要介入養育孫兒的意見，萬一真的與子女的教養觀念不同，用溫柔的語氣提醒即可，畢竟他們才是孫兒的爸媽，他們是主，你是輔，不要因而產生爭執，讓親子關係受影響，不值得。

最聰明的父母就是經常請客，讓小孩們攜家孫兒輩一起聚餐，盡量到外面餐廳用餐，不要自己煮累死自己，除非你很會煮又很享受，這樣大家都沒有壓力。你保持一貫的優雅及做公婆的高度，創造機會讓大家經常齊聚一堂即可，做個慷慨的父母，皆大歡喜，何樂而不為！

千萬不要期望子女關愛的眼神，如果我們沒有自己的生活重心，恐怕失落與挫折感會日益嚴重。兒女有兒女的人生要過，我們應該祝福他們，支持他們去追求自己的夢想。想當年，我們不也是這樣找尋我們的人生，離開父母，成立家庭。

孩子成人離巢，正好樂活作自己

無論子女是不是離開家庭，我們都要過自己的生活。倘若「空巢期」會伴隨失落和孤獨，那是我們做父母的沒有調整好心態，沒有準備好子女早晚要離家的事實。換個角度想，孩子長大成人，正是我們可以開始做自己的最佳時刻。

想想我們還有什麼未完成的夢想？還有什麼是以前沒有時間做的事情？還有什麼課想上、哪些國家想去旅行？趕快趁這個時候去完成吧！

相對年輕時候，現在有錢、有閑、有智慧、有能力還有體力，是人生最棒的黃金時刻，趁還沒有真正老去之前，活出自己。別把注意力一直放在兒女身上，開始轉移到自己身上，為自己而活吧！

我們過得越健康快樂，子女就越幸福。我們越放不下，子女就越不自由，唯有做父母的能夠自主生活，活得多采多姿，子女才有辦法獨立自主。這個年紀不要成為子女的負擔，把自己的生活過好就是愛子女最好的方式，也是給他們最好的禮物。

