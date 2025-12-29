到公司驚覺「只剩7人上班」！真實原因曝光 眾秒懂：這週剩更少人

生活中心／朱祖儀報導

網友透露，年末碰到請假潮，辦公室只剩7人上班。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2025年即將到尾聲，許多人開始計畫自己的年末假期，尤其上週四（25日）及本週四（1月1日）都是國定假日，許多公司因此碰到員工請假潮！一名網友就透露，他們公司只有16人，結果上週五（26日）就有9人請假爽休4天，最後公司只剩7人上班。

一名網友在Threads表示，他們辦公室的規模和人數較少，僅16名正職人員，沒想到26日竟然有9人一起請假，只剩下7人上班，請假人數創新高。所幸主管沒有因此生氣，還讓他們聊天放鬆一整天。

文章曝光後，不少人也分享自家公司的年末請假潮，「公司2個人，我同事直接請假7天，重點沒特休，直接病假、事假7天，我一個人在公司可以happy到跨年」、「我們診所應到12-14人，目前人力只剩6人，每天上班都上到暈頭轉向」、「今日上午出席人數6/14、下午出席人數4/14，我是下午減2的其中一個哈哈哈。」還有人透露，這週碰到跨年、元旦，可能有更多人請假。

由於《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，2026年不會再為了湊連假進行補班補課，因此如果民眾放完週四元旦的假日後，想一路連休到週日，就需要自行請假。

