一到冬天就喘不過氣？醫曝「2錯誤迷思」 示警：恐是哮喘失控警訊

生活中心／張尚辰報導

黃軒表示，哮喘在低溫環境下更容易惡化。（示意圖／資料照）

冬季氣溫下降，不少民眾出現呼吸不順、容易喘的情況。醫師黃軒指出，每到冬天，門診中常聽到患者表示「沒有感冒，卻總覺得吸不到空氣」，其實這並非單純體力變差，而是哮喘在低溫環境下更容易惡化的表現。

黃軒今（15）日在臉書粉專發文說明，哮喘是一種慢性氣道發炎疾病，全球患者超過3億人。平時症狀可能不明顯，但冬季多項環境因素同時出現，容易讓原本就敏感的氣道承受更大壓力，導致症狀加重。

針對冬天特別容易喘的原因，黃軒分析，首先是冷空氣本身又冷又乾，吸入後會刺激支氣管，使氣道平滑肌收縮、黏膜發炎與水腫加劇；其次，冬季空氣污染物如PM2.5、粉塵與霧霾較易累積，進入肺部後會刺激免疫反應，增加哮喘急性發作風險。此外，感冒與流感病毒感染，也常成為誘發哮喘惡化的重要因素。

廣告 廣告

他也提醒，冬天民眾習慣緊閉門窗保暖，反而容易造成室內塵螨、霉菌與過敏原濃度升高，讓氣道長時間處於刺激環境中，進一步加重不適。

在預防方面，黃軒建議，外出時可配戴口罩或圍巾，幫助吸入空氣加溫與過濾；居家環境則應定期清洗寢具、減少地毯與絨毛物品，並注意加濕器清潔，避免成為過敏原來源。飲食方面，以清淡、溫和、不刺激為原則，有助於減少氣道發炎反應。

用藥管理也是關鍵。黃軒強調，哮喘並非「有喘才治療」，而是需要長期控制的疾病，控制型藥物應規律使用，急救藥物則須隨身攜帶，切勿自行停藥或減量。研究顯示，規律使用吸入型類固醇，可有效降低冬季急性發作與住院風險。此外，適度活動如室內快走、太極或溫和伸展，也有助提升肺功能與氣道穩定度。

針對兒童族群，黃軒指出，多數哮喘在5歲前發病，若控制不佳，症狀可能反覆至成年，除了藥物治療，情緒管理、家庭壓力與居家環境控制同樣重要，應避免地毯、香氛、殺蟲劑及寵物毛屑等常見誘因。

最後，黃軒提醒，哮喘惡化多與病毒感染與慢性發炎有關，並非所有症狀都需要使用抗生素，若長期控制不良，可能導致肺功能下降，甚至引發其他併發症。

黃軒強調，冬天本身不是敵人，真正需要警惕的是未受控制的氣道發炎，哮喘是一種需要全年管理、在冬季更應提高警覺的慢性疾病。

更多三立新聞網報導

減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙

冷氣團一波接一波！醫曝「天冷10大警訊」：1類人清晨別出門

大蒜整瓣吃沒用！醫曝煮前多「1步驟」抗癌效果翻倍

心臟隱形殺手！醫曝「3大危險時刻」：巨大溫差恐奪命

