一到冬天就手腳冷？醫、網友都點名：從「這6件事」下手 爬樓梯也上榜

「手腳冰冷」是許多人一年四季的困擾，尤其在天氣轉涼時更加明顯，女性、長者或血液循環較差者更易受苦。因此，本篇整理了網友熱議的6大手腳冰冷改善方式，幫助您了解有哪些有效方法能讓身體重新暖和起來，進而提升日常生活的舒適度。





▲網友熱議6大手腳冰冷改善方式。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



「增加運動量」帶動血液循環最有感 規律運動促進全身血液循環



觀察近1年網友針對「手腳冰冷改善方式」的相關話題討論，可以發現「增加運動量」是公認最有感的改善方法。一位女性網友便分享「跑步三年多，我發現冬天手腳冰冷的症狀改善很多」，吸引留言贊同「跑步後真的手腳變得不怕冷」。

廣告 廣告

對此現象，專家解釋是因為規律運動能促進全身血液循環，提高體溫，改善四肢末端的血液供應情況，並表示「若不喜歡劇烈運動，可以從快走或爬樓梯開始」，只要每日維持一定的運動量，長久下來便能看見明顯變化。



吃「溫熱性食物」暖身效果再升級 「蘋果薑湯」暖宮驅寒



聲量第二的「多吃溫熱性食物」也深受網友推崇，尤其是薑、蔥、紅棗或桂圓等食材，都是熱門的暖身選擇。一位母親指出自己「生完小孩體質就改變了，常常覺得手腳冰冷」，因此會煮桂圓紅棗茶來飲用，讓手腳冰冷的情形順利消失。

另一位網友也分享「蘋果薑湯」的食譜，表示蘋果薑湯不僅能暖宮驅寒、促進血液循環，還能改善生理期不適與手腳冰冷的情況。



告別手腳冰冷！ 「保暖、高鐵質飲食、穴道按摩」3大關鍵



而「注意保暖」看似是基本的動作，卻同樣是許多網友反覆強調的關鍵，如戴手套、穿發熱衣或毛襪等保暖方式，都能有效減少熱能流失。「攝取高鐵質食物」也被網友視為改善手腳冰冷的好方法，像牛肉、豬肝、鴨肉及紅莧菜等高鐵質食物，都是補鐵暖身的好選擇。

此外，也有中醫師建議，透過「穴道按摩」改善手腳冰冷的情況，如按摩手掌的勞宮穴或腳底的湧泉穴，都能促進末梢血液循環。若你也常手腳冷到發麻、睡不著，不妨從運動、飲食與保暖三方面同時著手，再加上按摩與泡澡，方能循序漸進改善血液循環，使身體溫暖起來，讓你在這個冬天不再怕冷！

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·天氣變冷手腳冰冷？醫：恐是腦中風前兆 這3種人最易中鏢

·晚上睡覺手腳冰冷到睡不著？ 專家認證「棉被這樣蓋」秒暖：頭也應避免靠窗睡