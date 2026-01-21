一到冬天就眼睛乾澀？中醫解析3大乾眼類型與日常護眼重點

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一到冬天，許多人會覺得眼睛特別乾澀，主要原因在於氣溫下降後氣候變得乾燥，或是使用暖氣導致室內濕度降低，加速淚液蒸發，讓眼球表面難以維持濕潤。

翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師表示，眼睛乾澀早已不再是老年人的專利，現代人長時間使用 3C 產品、長途開車或唸書，因專注而忘記眨眼，容易出現眼乾問題，並伴隨眼酸、刺痛、灼熱感、眼睛發紅，甚至反射性流眼淚、眼屎變得濃稠、眼睛疲勞與視力模糊，對生活造成不小困擾。

飲食與體質 也可能讓眼乾加重

莊可鈞中醫師指出，部分生活因素也可能加重眼睛乾澀，例如冬令進補（麻油雞、雞酒、桂圓茶），或攝取過多重口味、重鹹醬料（辣油、沙茶），以及加工食品（火鍋料、素料）。

此外，體質因素同樣不可忽視，包括年齡增長導致皮脂腺功能下降、缺乏運動造成循環不佳、長期高壓造成的免疫力下降，以及三高代謝性疾病（如糖尿病）、甲狀腺內分泌失調、心血管疾病或中風等。

當季節、生活型態與體質問題同時存在時，容易出現所謂的「上火」現象，不僅眼睛乾澀，還可能合併口乾舌燥、便秘、長痘痘、失眠或牙齦腫痛等症狀。

眼睛乾澀不一定是乾眼症

莊可鈞中醫師提醒，眼睛乾澀不一定等同於乾眼症，也可能只是季節變化或過敏反應所致。不過，若充分休息後症狀仍未改善，建議諮詢專業眼科醫師，同時也可至中醫院所依個人體質進行調理。

中醫觀點下的眼乾三大類型

一、陰血虛型

症狀：

眼睛乾燥、澀滯，淚液分泌減少或出現反射性流淚，容易眼睛疲勞；常合併面色萎黃、指甲顏色淡、有溝紋、失眠多夢等情形。常見於男女更年期、老年性眼乾，以及內分泌或免疫疾病族群。

中藥調理方向：

養血、活血，滋補肝腎、明目。

二、肝火上炎型

症狀：

眼睛乾澀灼熱、血絲明顯、異物感強，眼屎多且偏黃；平時情緒容易起伏、生氣，偏好辛辣、油膩及加工食物，且蔬菜與飲水量不足。

中藥調理方向：

清肝、瀉火、明目。

三、脾氣虛型

症狀：

眼睛乾澀、容易疲勞，伴隨全身倦怠、精神不振、食慾差、大便偏軟。多見於長期熬夜、過食生冷、三餐不定或久坐少動的生活型態。

中藥調理方向：

補氣、疏肝、明目。

眼周按摩穴位 促進循環減緩不適

莊可鈞中醫師分享，可先將雙手搓熱，再依序從內眼角向上、向外按摩至眉毛上方，再沿眉尾、眼眶下方回到內眼角，整個眼周來回按摩約 100 下，有助促進眼周血液循環。

常用穴位包括：攢竹、魚腰、魚尾、童子髎、陽白、太陽穴、承泣、四白、睛明；頭部可按風池穴，手腳則可搭配合谷、太衝。

日常眼睛保健這樣做

莊可鈞中醫師建議，日常生活中可從以下幾點著手保護眼睛：

戒菸酒，避免刺激性食物（辣、炸、烤、加工食品）

避免在昏暗環境下閱讀或使用 3C 產品

配戴隱形眼鏡者，建議每日不超過 8 小時，且避免戴著睡覺

環境調整：避免長時間待在暖氣房，可在室內放置一盆水增加濕度

用眼習慣：刻意提醒自己多眨眼

養眼休息：每用眼 30 分鐘，休息 5–10 分鐘，眺望 6 公尺外遠景至少 20 秒

護眼操：眼球上下左右轉動、看近看遠，各 20 次，每次約 30 秒，每天至少 2 次

熱敷：早上或睡前以 40–45 度熱毛巾熱敷眼睛 10–15 分鐘，幫助油脂腺分泌

營養補充：多攝取維生素 A（彩色蔬果、胡蘿蔔、紅黃甜椒）、DHA（魚類每週約 3 次）、Omega-3 脂肪酸（魚類、紫蘇油、亞麻籽、奇亞籽、核桃）

