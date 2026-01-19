一到冬天就腳抽筋？中醫教你「大寒」節氣這樣養生

冬天半夜腳抽筋，未必只是缺鈣。中醫指出，寒冷導致血液循環變差，也是常見原因之一。（圖片來源／freepik）

大寒是二十四節氣中的最後一個節氣，今年落在國曆1月20日，象徵一年中寒氣最盛的時刻，同時也意味著冬去春來的轉折點。

民間常說「大寒不寒，春分不暖」，意指若大寒當天氣溫偏高，寒冷反而可能延續到春分，影響後續氣候與人體調適。中醫認為，大寒雖寒極，卻也是「陽氣潛藏、蓄勢待發」的重要時節，此時若未妥善養生，寒邪易趁虛而入，特別容易出現手腳冰冷、關節僵硬、夜間抽筋等不適。

初鳴堂中醫診所中醫師周大翔指出，臨床上冬季因「腳抽筋」求診的患者明顯增加，尤其年長者與慢性病患者更需留意。

寒冷為何容易腳抽筋？中、西醫觀點一次解析

周大翔表示，冬季氣溫下降，身體為了保溫會使血管收縮，導致末梢循環變差，肌肉與筋膜容易因供血不足而發生痙攣。此外，夜間入睡後體溫下降、姿勢固定，也會增加抽筋風險。

從西醫角度來看，腳抽筋常與以下因素有關：

1. 電解質失衡（鈣、鎂、鉀不足）

2. 貧血

3. 甲狀腺功能低下

4. 慢性疾病：心臟病、肺臟病、腎臟病、肝臟病

5.神經系統問題：糖尿病神經病變、中風後遺症、坐骨神經痛

6. 運動相關因素：運動過度、未充分伸展

7. 退化與老化：肌少症

8. 藥物影響：利尿劑、化療或放射線治療副作用

周大翔提醒，若抽筋發生頻率高、疼痛劇烈，或合併麻木、無力、水腫等症狀，應及早就醫檢查，避免延誤潛在疾病。

大寒養生重點一：保暖與促進循環

中醫養生強調「寒者溫之」，周大翔建議，大寒期間務必做好下肢與足部保暖，以改善血液循環：

1. 睡前泡腳：以約40度溫水泡腳10分鐘，促進氣血循環

2. 睡眠保暖：穿著襪子入睡，避免夜間寒氣直入

3. 室內溫度：可適度使用暖氣，避免忽冷忽熱

大寒養生重點二：伸展、補水與作息調整

除了保暖，日常生活習慣也是預防抽筋的關鍵：

1. 規律伸展：睡前、運動前後進行腿部與小腿伸展，放鬆筋膜

2. 充足飲水：避免輕忽冬天口渴感，建議喝水至尿液呈淡黃色

3. 減少咖啡因：咖啡、濃茶、可樂、巧克力不宜過量

4. 規律運動、適度休息：維持活動量但避免過度疲勞

睡前、運動前後進行腿部與小腿伸展，放鬆筋膜。（圖片來源／freepik）

飲食調養：補足「止抽筋」關鍵營養素

飲食方面，中醫與營養學觀點一致，建議攝取有助肌肉與神經穩定的營養素：

‧鈣：牛奶、起司、小魚乾、豆腐、黑芝麻

‧鎂：全穀類、堅果、豆類、深綠色蔬菜

‧鉀：奇異果、芹菜、菇類、南瓜、地瓜

‧維生素D：鮭魚、蛋黃、菇類、黑木耳

周大翔提醒，飲食應以「均衡、溫和」為原則，避免過度進補或偏食。

中醫穴位按摩，緩解抽筋不適

針對冬季常見的腳抽筋問題，周大翔中醫師也分享多個實用穴位，可透過按壓或溫熱刺激輔助改善：

‧湧泉穴（足底凹陷處）：調整氣血、改善筋攣

‧承筋穴（小腿後側肌腹中央）：緩解腓腸肌痙攣

‧築賓穴（內踝上5寸）：改善小腿抽筋

‧崑崙穴（外踝後方）：舒筋活絡、改善足腫轉筋

‧商丘、然谷、趺陽、條口、梁丘、陰市、髀關、膝關等穴位，皆可依症狀選用

按摩時以「微痠、溫熱感」為宜，每次約1-2分鐘，避免用力過猛。

中醫講究「冬藏」，大寒不只是熬過寒冷，更是為春天儲備能量的關鍵時期。周大翔中醫師提醒，透過保暖、飲食、作息與穴位調理，能有效降低冬季抽筋與不適風險，也為即將到來的春天打下健康基礎。

