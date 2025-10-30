到凌濤臉書留言「殺了你」 法官不認言論自由判拘役40天

台中官姓男子，前往桃園市議員凌濤的臉書留言「殺了你」，台中地院認留言有多重極端暴力行為，已逾越言論自由界線，判拘役40日。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名官姓男子，今年5月前往桃園市議員凌濤的臉書留言「殺了你」，還罵他三字經，凌濤委託辦公室主任報案提告，台中地院審理時，官男坦承有留言，但否認恐嚇危害安全犯行，強調是言論自由，不過法官認為，留言有多重極端暴力行為，已逾越言論自由的界線，依恐嚇危害安全罪，判他拘役40日，可上訴。

判決指出，官姓男子今年5月10日前往凌濤的臉書留言「我就直問，你要殺人、你要的火車站放炸彈、你要上飛機時帶炸藥、你要強姦一隻狗、你要殺光所有國民黨員」、「請問言論自由沒有底線嗎？幹Ｘ娘、殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」。凌濤得知委託服務處主任到警局報案提告。

台中地院審理時，官男坦承在臉書留言，但矢口否認有何恐嚇危害安全犯行，辯稱：我所用的文字及言語都是以問句方式反問，而且我事後有刪除貼文並致歉，並無恐嚇或加害凌濤意圖，且自己只是針對凌濤在政論節目對於「武統台灣」所發表的政治性反問，應受言論自由保障，請法院判決無罪。

法官認為，官男以連續多重極端暴力行為，使用粗暴言詞夾雜詛咒及加害的具體行為，並未見他對於「武統台灣」議題有任何討論，用語都是以暴力威脅或人身侮辱方式表達，已逾越批評的合理範圍，逾越表意自由的界線，造成告訴人內心恐懼。

法官認為，官男未見悔意，且未與凌濤和解，惟事後已刪文並留言致歉，堪認尚有悔意，依恐嚇危害安全罪，判拘役40日。

