到北捷、中山砍人「墜樓亡」！張文預謀「死亡劇本」關鍵平板曝

社會中心／綜合報導

北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。

新／到北捷、中山大開殺戒「墜樓亡」！張文「死亡劇本早就寫好」關鍵平板震撼曝光

張文墜樓後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

張男於19日傍晚在台北捷運台北車站M7出口一帶滋事，先丟擲煙霧彈並持刀攻擊人群，其中一名57歲余姓男子不幸遭刺身亡。犯案後，他一度返回附近旅館更換衣物，隨即再度外出，轉往捷運中山站周邊繼續行凶。警方指出，張男之後在道路中央亮出長刀，對行經路人進行隨機攻擊，先朝一名機車騎士揮刀，再一路朝誠品南西商圈方向移動，沿途持續傷害民眾。最終警方趕抵包圍現場，張男逃至建築物頂樓後墜落，經送醫搶救仍宣告不治。

警方前往張文老家搜索。（圖／民視新聞）

根據《東森新聞》報導，警方持續深入追查張文的犯案動機與事前準備過程，專案小組在調閱其使用的平板電腦及雲端資料時，發現其中存放多份疑似事先規畫的內容，文件中所提及的行動路線與地點，與實際發生攻擊的場所高度重疊，顯示整起事件早已預謀。警方說明，該雲端資料的帳號登入紀錄與存取權限皆指向同一人，相關檔案僅有張文本人曾進行編修，初步未發現有其他人涉入或提供協助，因此暫時排除共犯可能性。另外，張文於今年1月初租屋後，約在年中開始著手進行相關規畫，警方研判其犯案準備歷時相當一段時間，不過具體細節仍有待後續鑑識與交叉比對才能釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

