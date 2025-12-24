到北檢告發「司法關說」 他喊黃國昌好謎樣：不是覺得司法不公？

記者李鴻典／台北報導

媒體報導，大罷免期間府院曾透過黨政高層找大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌昨（23）天為此到北檢告發「司法關說」；政治工作者周軒表示，覺得台灣司法不公正，卻又要司法幫你主持正義，「黃委員就是一個這麼謎樣的人物」。

民眾黨主席黃國昌昨（23）天到北檢告發「司法關說」。（圖／翻攝自民眾黨網站）

周軒指出，黃國昌昨天去北檢告人。他說，根據報導，傳府院黨有請人去找大法官「溝通」，而黃國昌說他從過去到現在，最痛恨的就是關說司法行為，有權有勢的人把手伸入司法裡去。

「我覺得挺逗的。」周軒說，黃委員本人多次在立法院質詢司法機關個案問題，義正辭嚴，彷彿台灣司法十惡不赦，這當然不是「關說司法」，這是「公開溝通」，對吧？

周軒還說，黃委員多次率領民眾黨公職及支持者包圍北檢、試圖闖入禁制區，還把手搭在執勤員警的肩上，這也不是「關說司法」，這是「義憤填膺」，對吧？

不過，從過去到現在，外界對於黃委員「介入司法」的質疑，黃委員從來沒有正面回應過，對吧？

周軒直言，要廢監察院，卻又提案要監察院彈劾行政院長。覺得台灣司法不公正，卻又要司法幫你主持正義。「黃委員就是一個這麼謎樣的人物」。

