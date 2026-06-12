到南投幫宣傳巧咖節 蔣萬安：到外縣市是為學生和產業
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台北市長蔣萬安，今天到南投戲府參加南投巧咖節宣傳活動，因沈伯洋被問到蔣頻到外縣市輔選時，說到蔣說要專心市政卻一直到外縣市輔選，可見他看外縣市比台北市還重，蔣萬安回應，台北市推營養午餐免費、生生有鮮奶，所以到雲彰看酪農安全，今天則是與南投縣的咖啡產業和觀光的連結。
蔣萬安表示，台北市是咖啡店密度最高的城市，而南投縣的咖啡產業很優質的咖啡和品牌，南投縣對台北市民來巧咖節有優惠，而南投縣民到台北市也會有專屬的優惠，這是很好的合作。
蔣萬安也說，他推生生有鮮奶，營養午餐免費，因此為了學生吃的安全，所以到雲林彰化看酪農業，從產地到餐桌都了解其過程。
對於被問到外縣市輔選則未作回答，對鄭麗文說這個月提名6個黨籍連任縣市長，他會不會認為太快，他則說，尊重縣市長的安排，也尊重黨中央的安排。
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