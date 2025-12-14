到南韓刷卡消費 被店員「畫圈圈」 部落客揭習慣差異

韓國刷卡文化盛行，就算只是買杯咖啡，或在小吃攤用餐也可以刷卡，有部落客表示，看到有台灣人因為刷卡時，簽名欄被畫圈圈而跟老闆起衝突，但其實當地人在簽名環節通常都是隨便畫一畫交差了事，有時發現客人是觀光客，業者也會直接協助畫圈圈或隨手畫一條線，避免大家因為認真簽名，造成結帳時間太久。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」昨（13）日在臉書表示，在網路上發現，一名台灣女性旅客在韓國刷卡時，店家未經同意直接在簽名欄畫圈圈，讓她認為不受尊重，因此跟業者起衝突，但其實這在當地相當常見，絕對不是欺負觀光客的行為。

廣告 廣告

部落客指出，刷卡結帳在韓國很常見，包括便利商店、咖啡廳、小吃攤等都能用，在人潮較多的狀況下，若每個刷卡的人都要認真簽名，會導致排隊的時間變長，因此簽名在韓國已經淪為形式上的一環，老闆直接幫忙畫圈圈、畫一條線或是畫一個點都很常見，就連韓國人自己也會這麼做，「那不是偷懶，也不是不尊重，而是一種大家都懂的默契」。

該部落客透露，有些觀光客會說韓文，可能讓店員搞不清楚來歷，但只要觀察結帳的這個小動作，店員心裡就會默默冒出一句「啊！原來是外國人」，因此不用擔心店家是因為詐騙才急著結帳，這只是雙方文化產生的差異而已。

更多中時新聞網報導

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了

周覓升任理事 助攻SM華語市場

求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯