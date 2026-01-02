到南韓吃1海鮮噴4萬醫藥費！一家4口上吐下瀉全送醫

生活中心／杜子心報導



南韓釜山近年成為不少台灣旅客出國首選，直飛航班多、物價相對親民，加上靠海城市特色鮮明，札嘎其市場、青沙浦等海鮮景點幾乎是行程必排，美食清單中更少不了現烤扇貝、貝類與牡蠣。不過近期卻陸續有台灣遊客在社群平台分享，赴釜山旅遊期間吃完海鮮後，出現嚴重嘔吐、腹瀉，甚至得送醫急診的狀況，其中一名網友更透露，一家四口吃了一餐烤扇貝後，每個人都接連送醫，總醫藥費逼近新台幣4萬元。貼文引發不少旅客也分享自身經歷。





赴韓旅遊吃1海鮮全家送醫醫藥費狂噴4萬！引一票苦主哀號：我也狂吐爆拉

原PO一家在烤扇貝餐廳用完餐後，身體開始出狀況。（示意圖非關本新聞／美聯社）

一位網友在臉書社團「韓國旅遊問題免費幫幫幫」發文，指出12月25日一家人在釜山搭完膠囊列車後，前往青沙浦一家生意相當好的烤扇貝餐廳用餐，店內不僅客滿，還看到不少台灣遊客，讓她放下戒心。沒想到吃完當晚7點左右，先生率先出現腹瀉、嘔吐症狀，她隨後也開始不適，只能緊急前往釜山大學醫學中心急診，後續轉至三育醫院接受點滴與藥物治療，一人花費約5千多元。不過症狀並未明顯改善，隔天自行到藥局買藥時，藥師還提醒，先前醫院開立的藥物中，竟沒有止吐、止瀉成分。





釜山烤扇貝吃出大麻煩 一家四口上吐下瀉醫藥費近4萬

許多網友也分享自身在釜山吃海鮮的經歷。（圖／翻攝自臉書社團韓國旅遊問題免費幫幫幫）





更讓人崩潰的是，原本看似沒事的孩子，隔天晚上也陸續發病，8歲女兒吐到只剩黃水，5歲兒子不只嘔吐還嚴重腹瀉。所幸當時一家人已抵達首爾，房東立即協助叫救護車送醫，院方安排腹部超音波、施打止吐止瀉針與點滴，女兒醫藥費約1.2萬元、兒子約1.7萬元。原PO也提到，釜山醫院曾表示因身分為外國旅客，治療以緩解症狀為主；而在首爾就醫時，醫師得知有旅平險需求，才協助將診斷註明為食物中毒。她強調，當天貝類上桌仍是活的，店家也有教學烤法，但回想起來或許該烤得更熟一些。貼文曝光後，竟引來一票網友表示自己去釜山旅遊時也有遇到類似狀況，「今年4月去札嘎其市場去了家網紅推薦的海鮮，結果第二天開始大嘔吐，晚上拉了4、5次水，全身發冷，呆在酒店嘔了一整天」、「我今年3月在札嘎其市場，也是吃到發燒拉肚子，兩包從台灣帶的止瀉藥外加一顆強效止瀉膠囊才止住」。

原文出處：赴韓旅遊吃1海鮮全家送醫狂噴4萬看病！引一票苦主哀號：我也狂吐暴拉

