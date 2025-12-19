到台北省20分鐘！土城樹林線全線動工 侯友宜：拚120年完工

新北市長侯友宜今主持捷運土城樹林線CQ880B區段開工動土典禮。（王揚傑攝）

新北捷運土城樹林線CQ880區段經流標4次，台北市捷運局拆分為A、B段招標，A段已於民國113年開工，B段流標後由新北市捷運局取回自辦，並於今年10月決標，新北市長侯友宜今（19）日主持CQ880B區段開工動土典禮，宣告土城樹林線全線動工，力拚民國120年完工，未來通車後可縮短往台北市中心20分鐘通勤時間。

侯友宜表示，CQ880B土城高架段是「黃金中樞」，東接CQ880A土城地下段、西接CQ890樹林段，總長度約3.82公里，含三座車站、四段高架橋與一座主變電所。工程將以安全為前提下，力拚120年全線完工，與萬大中和線銜接，將能一車到底，有效串聯中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民前往台北市中心約20分鐘的通勤時間。

捷運局說明，未來全線完工通車後將可串聯4線，包括土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線及桃園棕線，並於中和高中站銜接萬大中和線，帶動沿線都市更新與區域發展，進㇐步擴大捷運路網，朝北北桃共榮生活圈邁進。

此外，土城樹林線導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術、景觀與建築的整合設計，呈現沿線文化脈動，讓車站不單只是交通節點，更是提升城市風貌、展現地方文化脈動的「城市藝術地標」。

捷運局長李政安指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等；開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計115年開始圍籬施工，朝向120年完工目標努力。

國民黨議員江怡臻指出，這條路線將串聯板南線、新店線、環狀線、新莊線等，不僅串聯台北市更透過桃園棕線銜接桃園，民眾未來往北往南都更加便利。捷運施工期間難免對交通造成影響，請鄉親多多包涵，她已要求捷運局監督施工團隊，以安全以及品質至上。

民進黨議員彭一書表示，施工路段內有多所學校，建議市府提前完善各項配套措施，包括交通疏導、施工安全管理、噪音與粉塵管控，以及設立明確的民眾反映窗口，即時回應居民與家長反饋，降低施工對生活與學習帶來的影響。

