到台南摩鐵休息…蟑螂爬上屁股！男房客身心重創「患PTSD」嚇到狂掉頭髮

記者陳弘逸／台南報導

男子入住台南某汽車旅館休息，上廁所時，1隻蟑螂爬上屁股，讓他飽受驚嚇，因此患有PTSD、睡眠障礙與脫髮，向業者求償6萬元吞敗。（示意圖／PIXABAY）

台南男子阿國（化名）去年入住某汽車旅館休息，上廁所時，1隻蟑螂爬上屁股，讓他飽受驚嚇，因此患有PTSD、睡眠障礙與脫髮，向業者求償6萬元；不過業者主張，他反映此事後，沒立刻處理，還有2名朋友來訪，待3小時40分鐘，直到時間到才退房，顯然未受影響；法官也認為，無證據證明，因受蟑螂驚嚇導致所述身體狀況產生，因此，駁回告訴。

判決指出，男子阿國（化名）2025年6月14日晚上8時26分，到台南某汽車旅館休息，廁所時，1隻蟑螂爬上屁股，讓他飽受驚嚇，因此身心重創，患有PTSD（創傷後壓力症）、睡眠障礙與脫髮，事後無奈向業者求償6萬元精神慰撫金。

業者主張，阿國進房20分鐘就向櫃檯反應廁所有蟑螂，當下就櫃檯表示歉意，但他沒要求立刻處理，因房客在休息，便未進房檢查，後來還有2名朋友來訪，待了3小時40分鐘，消費時間終了才退房，顯然，蟑螂對他未造成身心重大傷害，以此抗辯駁回告訴。

依據旅館房內狀況，以及相關證據，雖阿國提出神經內科診所診斷證明，醫囑提及「宜避免壓力並藥物治療」，但無法證明因受到蟑螂驚嚇而患有「焦慮合併睡眠障礙」或PTSD與脫髮等事實。法官認為，阿國舉證顯有不足，因此駁回告訴。

