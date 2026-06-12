到台東暢玩4人就成團 日日南島遊程專人引路

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夏日來場國內旅行，盡情感受花東及離島的美。台東縣政府推動「日日南島」計畫，共有9條主題遊程開放報名，最低4人就能成團，早鳥享「2人同行1人免費」。宜蘭傳藝中心啟動「端午節的守護任務」，將白蛇傳故事轉為沉浸式實境遊戲。花蓮太魯閣晶英酒店強打夏日限定「夏日冰菓室」。澎坊購物廣場則與澎湖縣政府打造「澎坊之夜」。

為推廣在地文化與觀光，台東縣政府展開「日日南島」文化旅動計畫，強調由在地引路人帶領旅客進入地方日常，透過人的故事、土地的記憶與生活的智慧來認識台東。計畫分為4大主題區域、9條特色路線，涵蓋台東市區、海線、縱谷與南迴地區。有史前文化與南島航海、支架大洋舟體驗、部落走讀、山林獵人文化、野菜採集、古調吟唱、風土地酒、部落餐桌、小米文化與手作體驗等，從不同的角度理解台東的文化底蘊。

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各路線採小團制，最低4~6人就能成團，每團上限在8~20人不等。遊程包含餐食、導覽、體驗材料、專屬南島引路人、保險，部分還加上指定地點交通接駁，將於6月下旬至8月下旬陸續開團，每人費用在1,680元~3,980元間，6月30日前預約指定行程享「2人同行1人免費」。

宜蘭傳藝園區針對端午節連假，在6月19日至21日於園區內的黃舉人宅，規畫「端午節的守護任務」，將民間故事「白蛇傳」轉化為真人沉浸式實境遊戲。遊客可近距離接觸白素貞、小青、許仙與法海，體會從「看故事」到「走進故事」的樂趣。此外，農曆五月初七為巧聖先師魯班公誕辰，園區內文昌祠進行「魯班公互動文化展示」，6月21日更有莊嚴的「魯班公誕辰祭儀」。

花蓮太魯閣晶英酒店在8月31日前開設夏季限定的「夏日冰菓室」，在飯店頂樓泳池畔供應視覺與味覺雙重享受的冰品與調酒。其中「鳳梨芒果冰」與「西瓜火龍果冰」以水果本身為容器，讓旅客肆意拍照打卡；特調「谷風回響」更以季風與土地的相遇為靈感，使用海鹽、馬告等在地元素，開發出「風至」、「海潮」與「岩間」等3種風味調飲。配合暑假主推「擁夏一泊二食」住房專案，2人平日同行每人5,600元起。

結合澎湖國際海上花火節，澎坊購物休閒廣場與澎澄飯店攜手澎湖縣政府將在6月18日打造「澎坊之夜」。當天不僅有聯名「七龍珠Z」的無人機展演及煙火秀，9月底前在澎坊廣場還有限定主題快閃店，集結七龍珠Z的各式周邊商品，6月27日前每週五、六更舉辦「海風夏祭」市集，集結美食餐車、甜點咖啡、文創設計、手作商品與DIY體驗等近30個攤位。

注意：未成年請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

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