到台積電當技術員！妹子被嫌「不如國營」無奈 兩派網戰翻

報考國營事業是許多人求職時考量的之一。一位女子近日表示，自己過去曾經報考國營事業沒有上榜，最近她順利應徵上科技廠技術員、通過試用期，沒想到家人卻擔心她的身體撐不住，覺得技術員是底層工作，希望她可以離職專心備考，讓女子忍不住好奇，「技術員跟國營比起來真的那麼差嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友發現她其實是台積電技術員，紛紛大讚福利比國營還好，但也有不少人建議，未來她若想成家，還是國營事業比較好。

原PO在Dcard發文指出，曾經報考國營事業失利的她，最近應徵上台積電技術員，也順利通過試用期，覺得上2休2、不用扛責任的生活還算不錯，薪水、獎金也不差，還能常常出國旅遊，沒想到家人得知後卻覺得技術員作息不正常，可能導致荷爾蒙失調、身體機能變差，又嫌棄技術員只是底層工作，讓原PO無奈上網詢問，「技術員跟國營比起來真的那麼差嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「GG技術員＞國營＞其他技術員」、「技術員是台積的話，就去吧」、「科技業技術員，有錢」、「技術員一票，去國營準備被綁死」、「如果現在做得不錯就繼續做啊，說實在的又不是已經考上了」、「技術員吧，先把錢賺到，投資股市，30歲之後享受退休生活」。

不過不少人坦言，若未來有其他生涯規劃，國營企業時間較自由，「假如考慮之後家庭有小孩的話，國營會比較能花比較多時間在小孩身上，科技業的話需要輪夜班嗎？要的話，輪夜班的期間怕顧小孩，會導致自己作息大亂」、「年輕時會選擇技術員，現在30多歲又有家庭，會選擇作息正常、穩定的工作，真的是每個人生階段會有不同想法」。

