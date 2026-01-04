到嘉邑城隍廟遇抗議小草衝向前撕海報！柯文哲：是在喊什麼、我都不知道

政治中心／綜合報導

民眾抗議柯文哲，支持者上前撕毀海報。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前主席柯文哲連續兩天在到嘉義市幫忙民眾黨徵召參選2026嘉義市長的立委張啓楷站台，除昨天宣布擔任張啟楷的競選總幹事，今（4）日一早，柯文哲陪同張啟楷又是市場又是廟宇的跑輔選行程，受到不少民眾歡迎要求拍照。不過，就在嘉邑城隍廟受訪結束後，突遇抗議高喊「卡總預算憑什麼選市長！」，這時柯文哲準備進廟參拜看了一眼後說「那是在喊什麼，我都不知道」。

柯文哲連續兩天在嘉義幫忙張啟楷跑輔選行程，上午一大早就先到配南宮參拜、永和市場掃街，隨後又到共和市場掃街，不少民眾看到柯文哲，主動對他喊加油，並要求跟他拍照、簽名，還有攤商敲打的自己的招牌布條，發出一聲聲類似鞭炮的聲響，讓柯文哲似乎嚇一跳。

攤商拍打招牌聲音，發出類似鞭炮的聲響，讓柯文哲嚇一跳。（圖／翻攝畫面）

雖然柯文哲是擔任張啟楷的競選總幹事，但以現場民眾的反應，似乎反客為主，大家第一時間找柯文哲握手、簽名、拍照與柯互動，之後才連帶的跟張啟楷有簡短互動，張啟楷則表示，昨天跟柯跑了10多個行程，算算差不多17小時，更透露下周、下下周柯文哲到嘉義的long stay行程都已經排好了。

不過，就在到嘉邑城隍廟時，在柯文哲結束受訪轉身準備入廟參拜，有民眾拿著海報「擋預算還有臉參選嘉義市長」、「預算不到位，市長你不配！」並喊著「卡總預算憑什麼選市長！」口號，突然衝了出來，向張啟楷及柯文哲高喊抗議。此時，民眾黨的支持者及黨工阻擋在前，有一名支持者還氣憤的衝了上去把海報撕毀，而柯文哲似乎不受影響，只是看了一眼抗議人士，隨後對著旁人說「這是在喊什麼，我都不知道。」

柯文哲嘉義城隍廟前受訪，在受訪結束後轉身進廟前，遭遇抗議。（圖／翻攝畫面）

抗議的民眾是基進嘉義黨部主委翁渙瑤、嘉義青年曾奕豪。年曾奕豪表示，針對預算法的規定，只要是新興的計畫新的建設，只要預算案沒有通過不能動支經費，包括：嘉義市鐵路高架化、每天有14萬人通勤，新生、婚育政策加碼不能進行，張啟楷一邊要選嘉義市長一邊卻在立法院民眾黨、國民黨聯合擋總預算，卡著嘉義重大建設，這樣的人要選嘉義市長配嗎？

翁渙瑤批評，藍白兩黨惡修財劃法，現在又卡總預算，不給地方政府錢，張啟楷說要選嘉義市長，黃國昌也要選新北，質疑民眾黨是否仗著在立法院的職權、關鍵少數，是不是作為政治籌碼，換取個人政治前途？呼籲不要一邊卡總預算，一邊又要選市長，批評是政治騙局。

基進嘉義黨部主委翁渙瑤（左）、嘉義青年曾奕豪（右）舉海報抗議柯文哲。（圖／翻攝畫面）

