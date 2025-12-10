到嘴邊肉條被搶走！ 布偶貓優雅形象崩壞「伸手狂巴狗頭」 網笑翻：氣到臉都變形

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

許多貓咪都有著高冷的形象，但實際上個性卻不是如此，反差舉動常常讓飼主哭笑不得。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻布偶貓被餵零食時，原本正準備優雅地張嘴，沒想到卻遭同住的牧羊犬搶先一步截胡，氣得牠立刻破口大罵，優雅形象不復存在，反差模樣也讓網友笑翻。

一名網友日前在Youtube上分享了一則有趣的影片，從影片中可以看到，飼主正準備餵一隻漂亮的布偶貓吃牠最喜歡的肉條，而布偶貓一如往常端坐著，動作優雅、表情矜持，儼然一副千金大小姐模樣，用餐儀式感十足。然而，當牠湊近要張嘴品嚐第一口時，一旁的牧羊犬突然以極快速度衝過來，直接張口把肉條搶走。

食物被搶走的布偶貓臉色瞬間垮掉，優雅人設直接碎裂。只見牠瞪大雙眼、全身炸毛，一臉不敢置信，下秒更是開始破口大罵，臉氣到變形，最後甚至直接開大招，伸手往牧羊犬頭上狠狠巴下去，彷彿在怒吼：「這是本小姐的肉條！誰准你吃的！」。

影片上傳後立刻在網路瘋傳，上傳至今已累積超過12萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「貓貓真的是很神奇的生物，手速永遠快於嘴速」、「嘴快有，手慢無」、「狗狗：你就慢慢優雅的矜持吧，我就先不客氣了！」、「一開始是小姐，肉條被搶臉馬上變大媽」、「主人快補一條肉乾給貓咪啦！」、「不快鬆手，手指都沒了」、「貓貓氣到臉都變形」。

