楊子

我從大學以前，沒有在外面洗衣服過，一來是大學前幾乎都在家裡，家中有母親用手洗，當然也有房子可以買，如果不急，就是要等，就是要好好規劃，才有好的模樣，然後在那樣的過程之後，到外面洗衣服變成很重要的環節，值得思考。

到外面洗衣服，機器操作簡單，而且有洗衣機與烘衣機，還有很多機器在排隊，排隊洗各自的東西。所以，根本沒有時間可以喘息，也沒有時間想太多，反正只是找到一個契機，讓自己的人生可以走向正面的地方，然後給予好的概念與想法。

到外面洗衣服，我才知道怎麼使用那些洗衣用具，其實就是需要有人開頭，有人教導，就像我一樣，彷彿開拓了一個新的世界，要不然等到暑假過後，人群的熱潮又再度展開，看著大家忙進忙出，就是舉辦有意義的活動，例如歌唱比賽等。

到外面洗衣服，裝好洗衣袋之後可以分門別類地先洗，然後知道外面有太多的使用方式，如果推薦人沒去，但那是從他們家裡寄來的，讓他了解那是什麼，也了解在外面生活的不同，希望有朝一日，我們都能在這樣的環境之下有個完美結束。