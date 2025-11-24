到大埔鐵板燒想免費續菜「被多收80元」 內行揭吃免錢方法

連鎖餐飲「大埔鐵板燒」因高CP值深受不少民眾青睞，部分分店更提供免費續一次青菜的服務，但有一名網友表示，到大埔鐵板燒向店家提出續青菜需求後，結帳時被額外收取80元，令他困惑，貼文曝光後引發熱烈討論，有知情網友指出，大埔鐵板燒各門市規定不同，直營店多半能免費續菜，但加盟店則由店家自行決定，若想知道該分店是否提供免費加菜，建議先查看Google評論最準確。

原PO近日於Threads發文指出，到連鎖餐飲大埔鐵板燒用餐，向店家提出續青菜的需求，沒想到結帳時卻多出80元，他疑惑問「不是可以免費加菜一次嗎？怎麼會突然多收錢？」

貼文曝光，掀起熱烈討論，不少知情人解釋，大埔鐵板燒各門市規則不同，直營店通常可免費續菜，但加盟店不一定，須看店家規定，不僅如此，每家店的價格、味道也不太一樣。

其他熱愛大埔鐵板燒的網友也分享免費加菜方式，用餐前先從Google評論判斷，「要吃大埔先查Google評價就對了，如果有免費加菜，一定會留言說」、「我每次想吃之前都先看評論，避免被收預料之外的費用」、「台北八德路的大埔給的青菜份量很足」、「雲林虎尾那家甚至掛布條寫能加菜」、「台中很多分店我都吃過，目前大里德芳南路的最推薦，還沒吃完店員就主動問要不要加」。

