到大賣場買栗子地瓜「切開全爛掉」 高嘉瑜怒：打客服5次全被自動掛斷

民進黨前立委高嘉瑜今（4）日晚間在臉書發文，今晚她到內湖一間大全聯買了一包栗子地瓜，沒想到帶回家切開之後，發現竟然爛掉了。她本想打電話向客服反映，結果卻被轉來轉去，讓她一共撥了5隻不同的電話號碼，結果都被自動掛掉，讓她痛批太差勁了。

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照／中天新聞）

高嘉瑜提到，她晚間到大全聯買栗子地瓜，切開後竟然都爛掉了，自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴！擺明一家獨大吃定消費者！

高嘉瑜還說，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜，本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服。

廣告 廣告

高嘉瑜晚間發文稱說她到大全聯買一包栗子地瓜結果切開後裡面全都爛掉了。（圖／高嘉瑜臉書）

高嘉瑜透露，轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了5支不同的電話號碼全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上9點，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉！最後高嘉瑜忍不住抱怨痛批，「大全聯的客服真的是太差勁了！」

高嘉瑜打了5支不同的客服電話號碼結果全都被自動掛掉。（圖／高嘉瑜臉書）

該篇貼文一出，不少網友在底下留言回應；就有人直言，「公平會准許合併的後果…沒辦法，誰叫他們政黨關係好…另外就是誰叫妳沒選上？搞得民進黨現在只剩王世堅一個會為民請命」、「全聯十年前的蔬果品質就是這樣了，還越開越多間，越開越大間，可見台灣民眾標準之低，便宜治百病」、「真的要叫全聯出來面對問題，我之前打客服也是打半天」、「這真的要踢爆」。

延伸閱讀

高嘉瑜不看好柯志恩選高雄 藍議員反酸「好樂觀」

遭盜圖冒47歲離異婦徵婚 高嘉瑜火大轟詐團：年齡差太多！

鄭麗文要放下身段 葉元之稱須做好這2事：黨內提名和白營關係