到天成飯店用餐驚見蟑螂 6旬翁討「3千萬封口費」挨告！超大咖身份曝光

台灣百合公益協會理事長徐紹展，因涉嫌恐嚇天成飯店討60萬美金封口費，遭北檢起訴。（翻攝自臉書）

一名63歲徐姓男子去年8月到知名五星級天成飯店翠庭中餐廳吃飯，吃到一半竟發現朋友在餐盤中有蟑螂，不過徐男竟向飯店獅子大開口，恫稱索討達3千萬元封口費，嚇得飯店董座心生畏懼，報警處理。對此，台北地檢署今（21日）偵結依恐嚇未遂罪起訴，徐男超大咖身份也跟著曝光。

據了解，63歲徐男大有來頭，是台灣百合公義協會理事長。據起訴指出，徐紹展去年8月15日與友人，前往天成飯店翠庭中餐廳用晚餐，吃到一半時，同行朋友在餐盤中驚見蟑螂，飯店經理隨即到場致歉，並免除餐費、贈送禮物補償。

隔日徐男再度前往飯店與主管協商，但徐男先是自稱為「協會理事長」，更稱名下擁有顧問公司、國際媒體，稱曾經拿過「3千萬封口費」，並涉恐嚇「萬一國外媒體我登出來的時候，你們就很慘了」「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」「我們抓15大媒體的話，大概是抓90萬美金」「那私人的事我希望貴飯店可以抖內」，導致公司董事長等人心生畏懼，事後報警處理。

全案經台北地檢署偵辦，檢方認定徐男雖遇到食物衛生條件不佳情況，但飯店已提供補償，若認為權益受損，可依法律途逕尋求救濟，卻選擇恐嚇飯店給付醫療費用、精神賠償等金額，已涉恐嚇取財未遂，依法提起公訴。

