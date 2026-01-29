到好市多加油！會員看1幕急喊「人客快回來」 老司機笑了：很常見

美式賣場好市多設有加油站，吸引不少會員定期前往加油。一位女子近日到好市多新莊店加油，沒想到有人油箱蓋放著直接開走，讓她忍不住公開發文提醒車主，同時女子也提到，這已經是她第三次遇到這種狀況，貼文曝光後引發熱議，有內行人更指出，其實油箱蓋沒蓋、忘在加油站的情況相當常見。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多加油時，曾兩度遇到有人加油後忘記加油蓋直接開走，幸好她都有追上去提醒對方，不過這次原PO只看到加油蓋、沒看到車影，因此在社團公開發文提醒會員，「新莊好市多的人客喔～快回來」。

對此，許多網友紛紛回應，「下雨水漏進去不好玩的呀～」、「建議Costco可賣油箱蓋六入組」、「集滿十個看看可以換什麼？」、「會發現油用很快（揮發）」、「看起來是老的豐田油箱蓋」、「現在新車不是有有繩…10年以上車應該沒有」、「20年以前舊車，現在車子都有塑膠條綁住」。

有內行人則分享，「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」、「每個加油站應該都會有這個情況，只要車上的油箱蓋繩斷了或沒有繩子的車款都有可能發生，很久以前發現加完油沒有蓋上，回去加油站找的時候。員工會拿一堆請你自己找一個能鎖的。所以斷了請快點自己上網買一個回家裝喔」、「我也有忘了關被提醒的經驗過」、「我都下來開油箱蓋，加完油再自己蓋回去，自己動手比較不會忘記」。

