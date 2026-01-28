到宅服務陪伴家庭照顧者 喜憨兒基金會：先照顧好自己，才能照顧好家人

【記者 王雯玲／高雄 報導】在台灣，照顧失能家人的重擔，往往長期落在家庭成員肩上。根據衛生福利部統計，全台身心障礙人口將近123萬人，65歲以上人口約467萬人，其中失能人口約89萬人。這些失能者之中，僅約兩成使用政府長照服務，近三成仰賴外籍看護工，超過一半只能由家人親自照顧，家庭照顧者長期承受高度的身心與經濟壓力，卻往往成為最容易被忽略的一群人。

為了減輕照顧者的負擔，政府近年積極推動家庭照顧者支持政策。喜憨兒基金會自民國108年起辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，提供紓壓課程、心理協談、臨時照顧、資源轉介、定期關懷訪視及專家到宅等多元服務，陪伴照顧者走過最辛苦的階段。其中「專家到宅」服務，是針對照顧過程中出現專業困難，或照顧者本身健康狀況亮起紅燈的家庭，經社工評估後，媒合營養師、物理治療師等專業人員到家中協助，降低照顧風險，也守住照顧者的健康。

廣告 廣告

張伯伯便是其中一位受益者。他的兒子小偉罹患早發性失智症，並曾切除全部大腸，長期在家休養，日常起居全由張伯伯照顧。然而張伯伯本身也患有高血壓、高血脂及尿酸過高的問題，社工家訪時發現，他的健康檢查報告幾乎滿是紅字，藥袋一大包，立即安排營養師到宅協助。在營養師指導下，張伯伯開始記錄每日飲食、量測血糖，從外食改為自己下廚，並養成規律運動的習慣。幾個月後再次回診時，多項數值明顯改善，甚至恢復正常。張伯伯感性地說：「不只是學到怎麼吃得健康，更重要的是，這樣我才能陪著小偉久一點。」

另一位照顧者阿梅，三十多年來獨自照顧自閉症兒子阿哲，丈夫九年前中風後無法工作，家庭經濟與照顧壓力同時壓在她身上。長期勞累，讓原本瘦弱的她顯得更加疲憊。喜憨兒基金會社工先協助完成身心障礙鑑定與生活補助申請，減輕經濟壓力，再引介社區式日間服務，鼓勵阿哲到小作所接受訓練，提升自我照顧能力，也讓阿梅能有喘息的空間。隨著服務逐步介入，阿梅的健康與精神狀況明顯改善，她表示，有社工願意傾聽她的心事，有基金會一路陪伴，讓她在漫長的照顧路上，不再只是孤單一個人硬撐。

喜憨兒基金會表示，家庭照顧是一場沒有終點的馬拉松，協助照顧者「先安頓好自己，才能照顧好家人」，正是家庭照顧者支持服務最重要的核心。未來也將持續結合專業資源，陪伴更多家庭走過最艱難的照顧時刻。

有需求的家庭照顧者，可就近洽詢喜憨兒基金會家庭支持服務據點，據點查詢：https://lihi.cc/THXtN （圖／記者王雯玲翻攝）