到宅醫療暖人心，預立醫療護安心。（衛生局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府衛生局推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，讓家庭醫師走進家門，運用家庭醫師與個案及家屬長期互動所建立的信任關係，說明「預立醫療照護諮商（ACP）」及「預立醫療決定（AD）」，協助在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定，衛生局也將政策結合帶狀皰疹疫苗補助宣導，提升民眾簽屬意願、減輕家屬日後面對重大抉擇時的心理壓力。

桃園市民安診所沈芝辰醫師分享「一張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事。七十四歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧。居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，遂由沈醫師耐心說明預立醫療決定的意義，並表示「這不是談死亡，而是在能表達時，讓愛少一點遺憾」。

廣告 廣告

桃園市衛生局表示，凡年滿十八歲且具完全行為能力之民眾，皆可透過預立醫療照護諮商（ACP），依自身意願簽署預立醫療決定（AD），為未來醫療選擇預作規劃。目前全市已布建四十四家預立醫療照護諮詢（ACP）機構及十三區衛生所皆提供諮詢，一一四年預立醫療決定簽署人數達三千０五十六人。民眾如有諮商需求，請洽詢居家醫療團隊諮詢，共同為自己與家人預留一份安心。

民眾如有長照服務需求，可撥打一九六六長照專線，或至桃園市衛生局智慧長照資訊系統線上申請，也可至桃園市各區公所、衛生所及各照管分站提出申請，長照相關資訊請上桃園衛生局長期照護網站查詢。