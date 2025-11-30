到屏東霧台訪友 5人誤食山上植物產生幻覺

〔記者葉永騫／屏東報導〕5位民眾到霧台鄉舊好茶部落訪友，在山上誤食不明植物，身體無力，並且出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，昨晚向屏東縣消防局求救，消防局派員上山救援，今天凌晨找到5人，其中3人狀況較嚴重，經過補充水分後清晨已緩解，已由搜救人員陪5人下山。

屏東縣消防局指出，求助的5人為4男1女，前往舊好茶部落訪友，疑似誤食不明植物導致身體不適，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，消防局接獲求救消息後立即派遣第一大隊、特搜大隊、高救隊、霧台及瑪家分隊共計6車15人前往山上，現場指揮官為特搜大隊副大隊長鄭維勛。

搜救人員攜帶登山、急救等裝備連夜趕往，於今天(30日)凌晨接觸患者，5名患者意識皆為清醒，其中3位症狀較為嚴重，經補充水分，患者於天亮時症狀皆已緩解，可自行下山，目前由搜救人員陪同下山中。

