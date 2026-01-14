一到年前就水腫？中醫揭「臉腫、腿腫、經前腫」的背後成因，教你對症改善水腫
年前忙碌，應酬、聚餐機會比平常還要多，很多民眾在這段時間特別容易水腫，睡醒之後整個臉都腫腫的，回到家發現鞋子卡住脫不下來。
從中醫看來，水腫和健康密切相關，想要從消除及預防水腫，一定要依據水腫的證型及發生時機，先正確判斷原因，才能對症加以調理改善！
中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長
1.早上起床，臉好腫！
你可能是「腎氣虛」
如果早上起來，臉總是腫腫泡泡的，先觀察是不是跟飲食有關。
例如經常吃太鹹、重口味、外食比例高，鹽分攝取過多造成體內水分滯留。若狀況輕微，通常只要飲食清淡就會改善。
而中醫認為腎主掌體內水液調節，這類型水腫多半也和腎氣虛有關，腎氣虛代表體內動能不夠，使得回流狀況不佳而造成水腫。
水腫對策：
● 飲食清淡、減少使用調味料，特別是晚上避免吃外食。
● 適度運動，促進末梢循環。
● 養腎氣有助於改善，但是不宜擅自大量食用藥膳等，最好由合格中醫師診斷調理。
● 可按摩足底湧泉穴幫助保養。
● 注意是否有「泡（泡泡尿）、水（水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（疲倦）」的腎功能不佳症狀，如症狀嚴重可就醫檢查確認。
2.晚上到家脫鞋時，腿好腫！
你可能是「心氣虛」
中醫說的心氣，是心臟產生的動能，可以推動血液循環全身，當心氣虛，靜脈回流功能不佳，就會使得血液容易囤積在下半身。
因此，晚上下班回家脫鞋時，如果容易覺得腳很腫，鞋子脫不下來，腳上留有清楚的鞋子、襪子凹痕，就可能是心氣虛造成的水腫。
值得注意的是，本身心臟功能就比較不好意思的人，或是懷孕後期媽咪的心臟負擔比較重，也比較容易出現心氣虛的水腫症狀。
水腫對策：
● 可以先從飲食清淡做起，降低血液黏稠度，有助於減輕心臟的負擔。
● 增加散步等活動，提高身體動能，也可以幫助血液循環更順暢。
● 晚上水腫的症狀比較輕微，通常補心氣就有助於改善，例如可以喝生脈飲。
● 如果水腫症狀嚴重，建議諮詢西醫看看是否需要做心臟功能方面的檢查。
3.生理期快來了，好浮腫！
你可能是「肝氣滯+脾虛」
部分女生因為體質的關係，比較容易受到荷爾蒙暫時性失調的影響而容易水腫，例如月經前、懷孕、服用荷爾蒙藥物等。
在中醫看來，這類型水腫常見於肝鬱、肝氣滯加上脾虛的女生，肝氣不疏代表體內代謝不順暢，脾氣虛則不利於運化水濕，因而容易水腫。
若不是每月都有經前水腫，也可能是飲食太油膩、重鹹重口味，影響體內循環代謝，造成排卵不順，進而影響荷爾蒙及內分泌。
水腫對策：
● 充足睡眠休息，良好睡眠可以提高肝臟的代謝能力，加強排除體內廢物。
● 練習紓解壓力，適度運動、按摩、看喜歡的電影，都很好！
● 改採地中海飲食，少吃紅肉，多吃去皮雞肉、魚類，多吃新鮮蔬果，使用橄欖油，攝取優質蛋白質、膳食纖維及抗氧化植化素。
● 攝取充足水分，幫助體內循環代謝。
● 可以喝四神湯，健脾利濕。
特別注意！
急性單側水腫可能是靜脈血栓
常見於孕婦或產後的單側靜脈血栓，會造成單側下肢明顯水腫，如果出現類似症狀，務必密切觀察並盡快就醫，以免造成生命危險。
