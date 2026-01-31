到底哪位議員中了八百萬？「他」率先否認喊：得主快出來認

即時中心／顏一軒報導

資深媒體人王瑞德昨（30）日爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，一問之下才得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬，這波話題掀起網友討論熱潮。對此，國民黨台北市議員詹為元今（31）日稍早率先否認並指出，他沒中今彩539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情。

詹為元透過臉書（Facebook）發文喊話，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！！！」

台彩昨晚開出的今彩539獎號為16、17、29、30、36，頭獎一注獨得，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」所開出。

王瑞德爆料，「那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎，800萬扣稅後實領640萬，他說本來還怕今（2026）年（的選舉）不好募款」。







