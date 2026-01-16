到底對不對伊朗動武？特朗普正試圖讓所有人猜謎

[AFP via Getty Images]

近兩週來，特朗普似乎一直處於介入伊朗局勢的邊緣。

從1月2日他威脅說，如果伊朗當局對示威者使用暴力，他將出手「營救」他們，到本週他承諾「援助即將到來」，這位美國總統的語氣一直十分堅定。

週二（1月13日），一位報道特朗普訪問底特律的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者詢問特朗普，如果伊朗當局開始處決被拘留者，他將如何應對。

伊朗活動人士稱，爾凡·索爾坦尼（Erfan Soltani）的家人被告知，這位26歲的店主因參與抗議活動而被判死刑。

「如果他們這樣做，我們將採取非常強硬的行動，」總統回答說，並表示他在伊朗的最終目標是「勝利」。

週三，越來越多的跡象表明，美國可能即將採取軍事行動。

駐紮在卡塔爾烏代德空軍基地的美國、卡塔爾和英國人員正在被轉移。

美國駐沙特阿拉伯大使館工作人員和平民被告知要保持警惕，這讓人想起去年六月美國轟炸機襲擊伊朗核設施前幾個小時發布的類似指示。

在有關空域關閉和航班取消的報道鋪天蓋地而來之際，似乎接下來的幾個小時內就會傳來美國空襲的消息。唯一的問題是空襲規模有多大。

然而，當天下午，特朗普在白宮對記者發表演說時，突然改變了說法。

「我們被告知，伊朗的殺戮已經停止，」他說，「而且沒有處決計劃……我從可靠渠道得知了這一點。」

總統沒有透露可靠消息來源的具體情況，只是說這些資訊來自「對方非常重要的消息來源」，而且美國「從了解情況的人那裡得到了非常可靠的聲明」。

但是，危機時刻是否已經過去，或者這只是暫時的平靜？

特朗普顯然沒有排除採取軍事行動的可能性。他說，他將「觀察事態發展」，然後再決定下一步。

在華盛頓，許多人呼籲保持謹慎。

「美國以幫助這些抗議者為前提採取的軍事行動，可能會適得其反：壓制一場自發性的運動，強化政權的敘事，並造成平民傷害。」美國眾議院外交事務委員會首席民主黨議員格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）在一份聲明中警告。

來自海灣地區的報告顯示，包括沙特阿拉伯、卡塔爾和阿曼在內的一些華盛頓盟友也對美國軍事幹預可能造成的影響深感擔憂。

空襲或許能夠重創伊朗的安全機構、核計劃和飛彈計劃，但不太可能「拯救」那些抗議政府的伊朗民眾。 [AFP via Getty Images]

沙特阿拉伯和卡塔爾過去都曾遭受伊朗的報復。

2019年，伊朗向沙特阿拉伯發射無人機和巡航飛彈，擊中了關鍵的石油設施，導致沙特阿拉伯石油產量一度減半。伊朗否認參與這起攻擊，稱這是胡塞武裝為報復沙特阿拉伯在也門的軍事行動而發動的。

包括美國、法國、德國和英國在內的沙特阿拉伯盟友一致認為，德黑蘭要為此負責。

去年6月23日，伊朗向烏代德發射了多枚中程彈道飛彈，以報復美國前一天對伊朗核設施的攻擊。

德黑蘭事先已表明其意圖，雖然沒有造成人員傷亡，但警告很明確：伊朗有能力採取反擊行動。

近年來致力於加強與伊朗關係的波斯灣君主國擔心，美國的大規模軍事行動可能會引發廣泛的區域動盪。

正如特朗普總統一貫的做法，他的目的似乎就是讓所有人摸不著頭腦。

在美國成功採取軍事行動推翻委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅之後，德黑蘭領導層認為特朗普會在伊朗也採取同樣驚人的行動，這種判斷可能是合理的。

「引人入勝的新聞報導、動用武力以及盡可能減少傷亡，這些都對特朗普極具吸引力，」拜登政府的副助理國務卿安德魯·米勒（Andrew Miller）在《外交事務》雜誌上寫道。

「而對伊朗發動打擊恰好能滿足這三點。」

但特朗普渴望在伊朗「取勝」的願望或許阻礙了他的行動。

伊朗政權強悍、身經百戰，能夠承受一次又一次的風暴。相較之下，委內瑞拉儘管擁有豐富的石油儲量，卻不過是個「香蕉共和國」（banana republic, 源自一部小說裡的說法，指經濟依賴單一作物、政治腐敗且受外國勢力控制的國家）。

經過數十年的激烈敵對和衝突，最終征服這個伊斯蘭共和國的想法無疑極具誘惑力，尤其對一位自詡美國軍力空前強大的總統更是如此。

然而，無論這個目標在華盛頓多麼令人嚮往，它似乎仍然遙不可及。空襲或許能夠重創伊朗的安全機構、核計劃和飛彈計劃，但不太可能「拯救」那些抗議政府的伊朗民眾。

近日，一些不願透露姓名的美國官員在媒體上暗示，美國正在考慮一系列其他更隱密的選項，包括網路攻擊，旨在削弱伊朗政權的效力，並支持抗議者。

在加拉加斯，美國曾利用這些策略成功實施了閃電戰，並逮捕了尼古拉斯·馬杜羅。

但如果沒有明確的最終目標，很難想像這些方法能夠產生任何長期效果。

伊朗的反對派顯然被政權展現出的赤裸裸的、不分青紅皂白的武力所震懾，至少目前來看，他們不太可能採取如此大膽的行動。

米勒表示，除非特朗普決心付諸行動，否則他的威脅應該停止。抗議者將街道重新命名為美國總統的名字，並懇求美國進行幹預，這表明他可能已經危險地激發了人們的希望。

「在生命攸關之際虛張聲勢，不僅有失總統風範，更是喪盡天良。」米勒寫道。

美國媒體報道稱，由「林肯」號航空母艦領銜的航空母艦打擊群已接獲命令從南海撤離，但五角大廈並未證實這一消息。有鑑於此，特朗普很可能急於擴大自己的選擇。

但根本問題依然存在：他會這麼做嗎？