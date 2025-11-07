到底怎樣算出軌外遇？從「微出軌」到開放式關係，專家揭外遇警訊：曖昧訊息、刻意藏手機都是劈腿前兆 | 柯夢波丹
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Prostock-Studio
你可能會覺得驚訝，現代人對「出軌外遇」的定義其實非常主觀。每個人對「劈腿」的標準都不太一樣，從所謂的「微出軌」行為——例如在酒吧調情、或是在 Instagram 上追蹤網美、模特兒——到真正足以摧毀婚姻的婚外情，每個人對「不忠」究竟從哪一刻開始都有不同看法。
>>不是只有你心碎！十位被劈腿的人現身說法！
根據Archives of Sexual Behaviour 2023 年的一篇論文指出：「關於一夫一妻制與不忠心理本質的資訊，往往矛盾而衝突。調查顯示，幾乎所有受訪者都認為出軌是一種『道德上的越界行為』，但多數人對於什麼樣的行為算『不道德』，看法卻分歧不一。」
再加上越來越多人開始嘗試開放式關係，與「道德非一夫一妻制」（ethical non-monogamy），以及人們對網路情色內容的接觸與觀看態度轉變，儘管「被背叛」的感覺仍然會令人心碎，但像「客觀道德」這樣的概念，變得越來越難以界定。那麼，我們究竟該如何判斷什麼才算出軌、劈腿、外遇呢？
>>開放式關係真的行得通嗎？英國兩性專家：「無論是一夫一妻還是開放式關係，最重要的是誠實、尊重並坦然面對自己的慾望。」
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Glasshouse Images
什麼是微出軌（micro-cheating）?
你最近可能在 TikTok 上看到「微出軌（micro-cheating）」這個詞被瘋傳。這個話題引發了數百萬支影片，大家都在討論：那些看似微不足道的小行為，在感情中到底算不算可以被接受的「小曖昧」？還是已經是紅旗警訊，甚至值得分手的出軌行為？
許多 TikTok 使用者紛紛分享自己對另一半「可疑行為」的擔憂，像是傳訊息給其他女生、或是刻意在伴侶面前藏起手機，這樣的舉動是否就是微出軌？有些人認為這是通往謊言與肉體出軌的前兆，因此絕對不能容忍微出軌；但也有人認為，只要伴侶與女性朋友之間的調情是無傷大雅的互動，而且雙方在社群媒體與手機隱私上有明確界線，那就沒有問題。
最重要的是——你自己覺得什麼才是對的。如果你的伴侶堅稱自己沒有做錯，但他的行為讓你受傷，那代表你們在「什麼算出軌」這件事上並不一致。這時你們需要開誠布公地溝通，釐清彼此能接受與不能接受的界線。畢竟，只有你自己能決定什麼是你在關係中能接受的。
感情諮商師 Deborah Krevalin 解釋道：「傳統的出軌界線很明確，這種行為是不尊重、不誠實，說白了也不公平。但微出軌則更隱晦、更細微——它可能是傳訊息、私下對話、社群媒體互動、甚至是傳照片。只是到頭來，這些行為的本質與動機是一樣的：那是一種赤裸裸的背叛。」
>>【男人研究所】「男人突然改變生活習慣絕對有鬼！」懷疑男友外遇有小三？男人外遇的12個行為表現揭露
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Peter Dazeley
要如何判斷在一段感情裡，什麼才算是「出軌」？
像 Krevalin 這樣的專家會告訴你，無論你認為什麼樣的行為算是「道德越界」，在討論出軌時，真正重要的是「意圖」——不論是微出軌還是明顯的外遇。如果你的另一半只是單純使用社群媒體，那當然不能算出軌；但如果他用社群媒體來和其他人傳曖昧訊息，而且你已經明確表示自己不舒服、不能接受，那他顯然已經不尊重你的感受，跨越了界線。
交友與約會平台 PURE APP 的戀愛專家暨行銷總監 Anna Hint 則指出：「現代人有太多選擇。網路與社群媒體讓我們可以 24 小時接觸到其他人。如果一段關係本身不夠穩定，這樣的開放性很容易引起嫉妒，也可能導致不誠實的行為。」
因此，專家普遍建議：想要界定什麼行為在你們的關係裡算出軌，最有效的方法就是和伴侶進行開放對話，清楚劃定彼此的界線。特別是當你們雙方都活躍於社群媒體，或正在嘗試開放式關係（ENM, ethical non-monogamy，道德非一夫一妻制）時，更要謹慎處理。開放關係並不代表「可以任意越界」——若雙方沒有達成共識，其中一方仍私自與他人發生關係，這仍然是問題。
Hint 補充道：「有些人眼中的出軌與不忠，對別人而言可能完全無所謂。我們並不擁有伴侶，也無法控制他們的想法、慾望或幻想。每個人對於關係中可接受的界線都不同，但我們必須先問自己：為什麼會有這樣的感受？並且以不批判的方式與伴侶溝通。」
性與關係專家 Tammy Nelson 博士也建議，伴侶應該每隔幾年重新「協商一份一夫一妻契約（monogamy contract）」。她說：「透過這樣的協商，你與伴侶可以明確定義什麼行為算是不忠，建立對『一夫一妻制』的共同理解。」
對某些人來說，出軌可能只是觀看 OnlyFans （英國成人網站）創作者的內容；對另一些人而言，則是與他人發生性關係。重點在於——只要你已經與伴侶清楚溝通過界線，而對方仍明知故犯，這就屬於出軌。因為你已經告訴他你的底線，而他選擇忽視。這也是為什麼專家建議情侶之間要定期「關係檢視」，確保雙方在信任與理解上保持一致。
Hint 最後總結：「沒有人應該為了遷就他人而默默壓抑自己的感受。維繫關係需要雙方積極傾聽與願意妥協。要克服現代戀愛的難題，我們必須隨著科技與時代改變，重新思考『關係』的定義。我們要勇於說出什麼讓我們覺得安心、什麼讓我們受傷——雖然沒有一個萬用公式能讓所有人都輕鬆找到答案。」
【延伸閱讀】
「小三條件比正宮差，為何另一半仍舊出軌？」關於伴侶外遇的原因，吸引力法則解答一切
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
2025聖誕倒數月曆18款！BYREDO、Aesop寓香之所都是首次推出倒數月曆
提早迎接聖誕節！2025聖誕倒數月曆出爐～每到年底最令人期待的倒數月曆，今年可說誠意滿滿驚喜不斷！造咖 ・ 1 天前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 1 天前
陶晶瑩評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」
陶晶瑩近日在節目中針對范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊發表看法，她直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」不認同以婚姻瑣事作為出軌藉口。不過，陶晶瑩同時也對范姜彥豐日前在直播中「喝小王粿果綠」的舉動提出質疑，認為這樣的畫面容易被解讀為「消費婚姻」，恐怕對形象造成反效果。自由時報 ・ 1 天前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 1 天前
李沐大推這顆幸運餅乾包、陳姸霏的「手套包」萌出圈！Longchamp春夏系列根本包控天堂
金鐘女神李沐、穿上亮片洋裝滑出巴黎光影李沐一身金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服外套，手拎Le Pliage Xtra 系列金屬色包款，完美演繹溫柔中帶著率性的巴黎態度。更令人驚喜的是她腳上的那雙溜冰鞋造型高跟短靴—呼應本季主題「Slide in Style」，裙身的亮片像雪中光影般...styletc ・ 1 天前
夫夫吻戲超夢幻！初孟軒跟徐鈞浩互喊「老公」
《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他...CTWANT ・ 1 天前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 1 天前
1歲童打流感疫苗「誤打成A肝針」！疾管署回應了：已要求徹查
最近一名1歲幼兒原應接種流感疫苗，卻被誤打成A型肝炎疫苗。院方事後盤點才發現異常，緊急通知家屬與衛生局通報，疾管署指出，幼兒無須重打，並已要求醫院調查與改善造咖 ・ 13 小時前
這些服務出乎意料的超值！外國人的日本美髮沙龍驚訝體驗
走在日本街頭觀光時，看到周圍打扮時尚的日本人，實在讓人想變得跟他們一樣！不過要鼓起勇氣走進不熟悉的美髮沙龍，也實在不是一件簡單的事。語言不通是一道關卡，萬一剪失敗了之後的旅程要怎麼拍照！在你實際體驗之前，LIVE JAPAN先找了幾位居住在日本的外國人，詢問他們實際的美髮沙龍體驗，有什麼樣的心得？跟自己國家的服務有什麼不同？一起來看看吧～ ※以下皆為受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
12星座本周運勢〈11.09~11.15〉
【牡羊座】致勝技巧：尋求安撫，內心溫暖。【金牛座】致勝技巧：接受新知，擴大視野。【雙子座】致勝技巧：集結力量，集思廣益。【巨蟹座】致勝技巧：不懼繁瑣，專心鑽研。【獅子座】致勝技巧：眼疾手快，搶佔先機…科技紫微網 ・ 1 天前
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 天前
用手感受美沉浸式體驗展！手部SPA串珠手作手感日常新肌霓美感旅程
秋冬來臨，手的保養與滋潤更為重要！台灣質感保養品牌新肌霓INGENI，秉持「剛剛好的選擇，讓生活美得更有感」的品牌理念，推出沉浸式體驗展，預約就能到現場親自『用手感受美』，2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點！都是讓消費者緊緊跟隨新肌霓INGENI保養的契機！八年來打造多款熱門明星產品，從首創「穿的背膜」、專業身體養護系列到經典美手霜，皆以臉部等級高規格成分研製而成，讓身體保養成為一種生活風格。2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點，再創話題。景點+ ・ 1 天前
玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園
大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。親子就醬玩 ・ 1 天前
小島秀夫曬CDPR團隊合照，《電馭叛客》續作「大島秀吉」再續前緣？
日本知名遊戲製作人小島秀夫，最近於個人 X（推特）上分享了和遊戲開發商 CD Projekt RED（CDPR）團隊製作人和總監的合照，看來是對方來到了日本。而去年雙方才又見過也同樣貼出合照，這讓粉絲們開始推測是舊地重遊，或是小島秀夫又有某種。尤其是考量到 CDPR 目前正積極投入《電馭叛客2077》續作「Project Orion」的開發，或許小島秀夫將再次客串？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
她日前在小紅書與凱文老師對談中，大方分享多年維持體態的關鍵，其實全靠「生活自律」與「穩定習慣」。她笑說自己平常不太吹冷氣，因為「我習慣讓身體是微流汗的」，代謝才會自然啟動；也喜歡曬太陽、保持身體循環順暢，這樣的生活方式能幫助毛細孔開啟排汗、促進循環，讓氣...styletc ・ 1 天前
AI氾濫！鬼太郎故鄉「妖怪川柳大賽」停辦 主辦方：分不出人類還是AI寫的
以日本經典人氣動漫《鬼太郎》而聞名，作者水木茂出生的鳥取縣境港市，被稱為「鬼太郎的故鄉」，當地政府更是以此為招牌舉辦過許多活動吸引遊客來促進觀光，其中就包含從 2006 年開始舉辦「妖怪川柳大賽」，是一場以妖怪為主題的短詩創作大會。然而主辦方卻宣布，因為生成式 AI 的普及，讓評審過程變得非常困難，因此從第 20 屆之後取消舉辦。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 13 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 11 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 13 小時前