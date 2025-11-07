到底怎樣算出軌外遇？從「微出軌」到開放式關係，專家揭外遇警訊：曖昧訊息、刻意藏手機都是劈腿前兆 | 柯夢波丹

COPYRIGHT: Getty Images

你可能會覺得驚訝，現代人對「出軌外遇」的定義其實非常主觀。每個人對「劈腿」的標準都不太一樣，從所謂的「微出軌」行為——例如在酒吧調情、或是在 Instagram 上追蹤網美、模特兒——到真正足以摧毀婚姻的婚外情，每個人對「不忠」究竟從哪一刻開始都有不同看法。

根據Archives of Sexual Behaviour 2023 年的一篇論文指出：「關於一夫一妻制與不忠心理本質的資訊，往往矛盾而衝突。調查顯示，幾乎所有受訪者都認為出軌是一種『道德上的越界行為』，但多數人對於什麼樣的行為算『不道德』，看法卻分歧不一。」

再加上越來越多人開始嘗試開放式關係，與「道德非一夫一妻制」（ethical non-monogamy），以及人們對網路情色內容的接觸與觀看態度轉變，儘管「被背叛」的感覺仍然會令人心碎，但像「客觀道德」這樣的概念，變得越來越難以界定。那麼，我們究竟該如何判斷什麼才算出軌、劈腿、外遇呢？

什麼是微出軌（micro-cheating）?

你最近可能在 TikTok 上看到「微出軌（micro-cheating）」這個詞被瘋傳。這個話題引發了數百萬支影片，大家都在討論：那些看似微不足道的小行為，在感情中到底算不算可以被接受的「小曖昧」？還是已經是紅旗警訊，甚至值得分手的出軌行為？

許多 TikTok 使用者紛紛分享自己對另一半「可疑行為」的擔憂，像是傳訊息給其他女生、或是刻意在伴侶面前藏起手機，這樣的舉動是否就是微出軌？有些人認為這是通往謊言與肉體出軌的前兆，因此絕對不能容忍微出軌；但也有人認為，只要伴侶與女性朋友之間的調情是無傷大雅的互動，而且雙方在社群媒體與手機隱私上有明確界線，那就沒有問題。

最重要的是——你自己覺得什麼才是對的。如果你的伴侶堅稱自己沒有做錯，但他的行為讓你受傷，那代表你們在「什麼算出軌」這件事上並不一致。這時你們需要開誠布公地溝通，釐清彼此能接受與不能接受的界線。畢竟，只有你自己能決定什麼是你在關係中能接受的。

感情諮商師 Deborah Krevalin 解釋道：「傳統的出軌界線很明確，這種行為是不尊重、不誠實，說白了也不公平。但微出軌則更隱晦、更細微——它可能是傳訊息、私下對話、社群媒體互動、甚至是傳照片。只是到頭來，這些行為的本質與動機是一樣的：那是一種赤裸裸的背叛。」

要如何判斷在一段感情裡，什麼才算是「出軌」？

像 Krevalin 這樣的專家會告訴你，無論你認為什麼樣的行為算是「道德越界」，在討論出軌時，真正重要的是「意圖」——不論是微出軌還是明顯的外遇。如果你的另一半只是單純使用社群媒體，那當然不能算出軌；但如果他用社群媒體來和其他人傳曖昧訊息，而且你已經明確表示自己不舒服、不能接受，那他顯然已經不尊重你的感受，跨越了界線。

交友與約會平台 PURE APP 的戀愛專家暨行銷總監 Anna Hint 則指出：「現代人有太多選擇。網路與社群媒體讓我們可以 24 小時接觸到其他人。如果一段關係本身不夠穩定，這樣的開放性很容易引起嫉妒，也可能導致不誠實的行為。」

因此，專家普遍建議：想要界定什麼行為在你們的關係裡算出軌，最有效的方法就是和伴侶進行開放對話，清楚劃定彼此的界線。特別是當你們雙方都活躍於社群媒體，或正在嘗試開放式關係（ENM, ethical non-monogamy，道德非一夫一妻制）時，更要謹慎處理。開放關係並不代表「可以任意越界」——若雙方沒有達成共識，其中一方仍私自與他人發生關係，這仍然是問題。

Hint 補充道：「有些人眼中的出軌與不忠，對別人而言可能完全無所謂。我們並不擁有伴侶，也無法控制他們的想法、慾望或幻想。每個人對於關係中可接受的界線都不同，但我們必須先問自己：為什麼會有這樣的感受？並且以不批判的方式與伴侶溝通。」

性與關係專家 Tammy Nelson 博士也建議，伴侶應該每隔幾年重新「協商一份一夫一妻契約（monogamy contract）」。她說：「透過這樣的協商，你與伴侶可以明確定義什麼行為算是不忠，建立對『一夫一妻制』的共同理解。」

對某些人來說，出軌可能只是觀看 OnlyFans （英國成人網站）創作者的內容；對另一些人而言，則是與他人發生性關係。重點在於——只要你已經與伴侶清楚溝通過界線，而對方仍明知故犯，這就屬於出軌。因為你已經告訴他你的底線，而他選擇忽視。這也是為什麼專家建議情侶之間要定期「關係檢視」，確保雙方在信任與理解上保持一致。

Hint 最後總結：「沒有人應該為了遷就他人而默默壓抑自己的感受。維繫關係需要雙方積極傾聽與願意妥協。要克服現代戀愛的難題，我們必須隨著科技與時代改變，重新思考『關係』的定義。我們要勇於說出什麼讓我們覺得安心、什麼讓我們受傷——雖然沒有一個萬用公式能讓所有人都輕鬆找到答案。」

