到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原

白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表黨參選下屆台中市長，形同恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。而麥玉珍受訪時則說，只要有機會的話就要選台中市長，但也要看地方黨部的安排。





麥玉珍昨日下午出席由台中市經發局在豐原太平洋百貨所舉行的「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，並於會後短暫接受媒體聯訪。

麥玉珍指出，「我們大家都很好啊」，而面對記者追問是否都相挺？她則說，「大家都相挺，誰當選我們就挺誰，我們要能當選，我們當然是要爭取啊，對不對？！」

她強調，大家都在為了台中服務，至於是否要再上一層樓（選台中市長）？麥重申，「我們要看（台中市）黨部，我也是說要有機會的話也要來爭取市長，有機會就爭取啊，對不對？看我們黨的安排還是說看要怎麼樣，有機會就要...對啊！不同的領域就不同的服務」。

對此，民眾黨主席黃國昌今早出席黨務行程時回應，對於任何縣市長的提名跟徵召，民眾黨中央都會用最謹慎的態度，「麥委員昨天剛剛講的事情我也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎來加以評估」。

陳清龍則指出，民眾黨台中市黨部過去未接到任何麥委員要參選台中市長的明確訊息，「台中市黨部昨天之前給中央黨部的訊息就是，『台中市沒有適合參選台中市長的參選人』」。

他透露，民眾黨台中市黨部就是明確把上述訊息回報黨中央；另，直轄市長的選舉本來也就是黨中央在協調、安排與處理，地方黨部只是就地方是否有合適人選、黨員的資料，充分提供給黨中央，「到昨天為止，台中市目前沒有合適的市長候選人」。

陳清龍不諱言，由於麥玉珍即將在明（2026）年1月31日卸任不分區立委，或許才會在接受媒體聯訪時，鬆口透露自己未來對於政治工作的一些想法及安排。

民眾黨台中市議員江和樹則語帶嘲諷地稱，「麥阿捏亂啦齁」，要選的話也是黃主席或創黨主席柯文哲下來選，在這個時候「毋通」開玩笑，祝福麥玉珍有好的好想法是很好，但是要確實，如果真的要選市長要加油，沒這麼簡單。

下屆台中市長方面，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。





