到底是誰中今彩539？王瑞德再曝「得主非國民黨議員」：大家都聽到了

資深媒體人王瑞德1月30日於臉書發文，稱北市有議員聲稱中了今彩539頭獎，800萬獎金扣完稅，實領640萬，引發外界熱議。對此，王瑞德1日再度發文，當中提到得主為「非國民黨議員」。

民進黨台北市議員洪健益1日出席冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，被問到1月29日上節目請飲料一事，洪說當時被問起為何請大家喝飲料，當下便回中了今彩539，資深媒體人鍾年晃談到800萬獎金扣水完實領640萬，洪笑答「是」，意外引起松信議員們被追問是否中獎。洪健益強調，過年期間開開玩笑，自己並沒有中獎，助理及家人都在跟自己要紅包。

廣告 廣告

對於這起中獎話題，台北市議會議長戴錫欽回應，中獎人並不是、也不必問自己，若有人中獎趕快承認，若沒人、只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，造成大家困擾。

王瑞德1日在臉書發文提到，其實這位中了今彩539的非國民黨議員，當時電視台錄影剛結束，但是直播還有8000多人在線上，大家都聽到了，只是承不承認不重要，「太太知不知道才是重點」。此外，他也另外發文指出，自己一大早人在高雄、電話接不完，但是自己守口如瓶，都沒有向媒體說是哪一位議員，其中有記者一直想要套話，自己更直接告訴對方「當社會記者40年了，你從我口中套不出來的」。

【看原文連結】