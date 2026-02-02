到底是誰爽中八百萬啦？王瑞德再洩天機 直指關鍵是「這點」

即時中心／顏一軒報導

資深媒體人王瑞德爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，詢問過後得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬，引發網友熱烈討論到底幸運得主是誰，不過，頻被點名的民進黨議員洪健益、同黨議員張文潔、國民黨議員詹為元、柳采葳相繼否認。王瑞德昨（1）日又發文透露，「非國民黨議員」。





王瑞德昨天再度透過臉書（Facebook）指出，其實這一位中了今彩539的非國民黨議員，當時電視台錄影剛結束，但是直播還有8000多人在線上，大家都聽到了；只不過承不承認不重要，太太知不知道才是重點。

洪健益受訪時表示，這是都市傳說，他沒有中今彩539的頭獎；而詹為元則回應，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

柳采葳說，「絕對不我，雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣，雖然我的確有在電視台請大家吃雞排，但原因是我跟主持人打賭輸了，才請吃雞排也不是珍奶」。

身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽則喊話，如果有人真的中獎，就請趕快承認；反之若沒中，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾。

台彩1月30日所開出的今彩539獎號為16、17、29、30、36，頭獎一注獨得，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」所開出。







