到底有沒有少子女化辦公室？行政院認了「沒有實體空間」

民眾黨主席黃國昌日前指行政院未成立少子女化辦公室，衛福部長石崇良今（7）日也說，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，引發朝野論戰。對此，行政院發言人李慧芝在臉書表示，衛福部任務編組性質的少子女化辦公室，「雖然沒有實體空間」，但是各項工作都會透過這個任務編組辦公室協調聯繫，2017年開過數次會後，就升級為行政院的「少子女化對策計畫」，跨部會共同執行，今年已經是2.0版。

李慧芝表示，再問一次，2017年以來政府推動的少子女化對策，投入的每一筆預算，哪一項不要做？生育補助、0-4歲育兒津貼、租金補貼、不孕症補助、擴大公共化及準公共化、育嬰留停彈性化以日請假、婚育宅、生越多補貼越多、2026年起生育給付每胎補到10萬，哪一項不用做？講出來。

廣告 廣告

李慧芝問，「哪一項不要做？是不審總預算，讓新生兒爸媽拿不到今年開始每胎補到10萬的生育給付嗎？講出來！」

行政院：「少子女化辦公室」非實體辦公室、無額外員額編制

行政院在臉書也表示，衛福部自2017年起就以任務編組方式，建立任務導向的政策協調平台，召集相關司署研擬因應作為。當時為了推動與對外溝通方便，使用「少子女化辦公室」作為任務編組名稱；但這不是實體辦公室，沒有固定地點、沒有額外員額編制，工作由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合持續運作。

行政院指出，少子女化對策自2018年起已納入中央整體政策架構，由行政院統籌，跨部會共同推動。衛福部也持續配合推動各項措施，逐年強化公共教保量能、育兒津貼、友善職場等支持，讓家庭在不同階段都能得到更具體的協助、減輕育兒負擔。

更多風傳媒報導

