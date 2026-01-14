到底發生什麼事？ 健亞今日盤中股價跌幅超過10％

〔記者陳永吉／台北報導〕受到另一家藥廠強生(4747)在市場積極搶進股票欲搶親帶動下，健亞(4130)股價昨日一度衝上40.15元，從去年10月底18.65元以來，大漲1.15倍，但今日健亞盤中股價跌幅一度超過13%，卻還沒到跌停價，到底發生什麼事?

這跟健亞近期辦理現金增資有關。根據健亞公告，這次現增擬發行新股2.3萬張，每股認購價為28元，而股票最後過戶日是1月15日，也就是必須最晚昨(13)日買進，根據交易規則T+2，這樣15日才能持股、去參加這次現增，而強生之前發出公告，買進健亞持股將積極參與這次現增，因此強生銀彈幾乎都在昨天之前耗盡，今日在沒有買盤支撐下，導致股價重挫。

但為何股價會跌超過10%?因為根據櫃買公告，今日是健亞現增除權日，因此今日健亞的漲跌停基準價(除權參考價)是根據「扣除增資權利」後的價值計算，為反映市場機制，會放寬當日的跌幅限制。也就是說，在「除權日」當天，股票的價值會因為股數增加、認購價較低而產生稀釋效果。

官方有一套計算公式，除權後的參考價會將增資認購價與原股價進行加權平均。「公式：[(收盤價+現增認購價×現增配股率)/(1+現增配股率)])。」所以健亞昨日收盤價36.8元，帶入公式後，今日開盤參考價為35.3元，跌停價變成31.8元，因此跟昨天收盤價相較，若跌停，價差為5元，跌幅約14%。

