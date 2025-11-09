到底要不要跳槽？她管「一人公司」吐苦水...掀網論戰

生活中心／吳宜庭報導



面對這種公司，你會選擇離開嗎？一名女網友在社群上發文，透露自己在南部一間「一人公司」上班，整間公司除了富二代老闆外，就只剩她一名員工。雖然月薪有3萬5千元，但她得身兼行政、業務、倉管、美編、行銷等所有職務，幾乎是公司唯一的運轉核心。她坦言，公司業務量低、沒前景、老闆又愛計較，讓她萌生離職念頭，不禁感嘆：「請問這樣的公司還能待嗎？」





這種公司你撐得住嗎？她月薪35K管「一人公司」心累怨「沒前景」...掀網論戰

原PO分享一人公司好處，老闆常不在、工作量少、下班準時、薪水穩定。（示意圖／翻攝自Pexels）

原PO在Dcard以「一人公司還要待嗎？」為題發文，公司每月訂單寥寥無幾，營業額扣掉成本根本不夠支付她的薪水。老闆主打低單價產品，卻不願投入行銷預算，堅信「花100塊就該立刻賺回1萬」，導致推廣計畫常半途喊停。更讓她無奈的是，老闆沒有決策能力，報價總隨心情而定，甚至經常改價導致客戶流失。她寫的文案屢遭老闆擅改，還得反覆清點庫存，只因老闆會私下挪用商品卻未登記。原PO透露，公司人事流動極高，「請來的人不是被氣走就是被資遣」，理由離奇又荒謬。不過她也坦言，這份工作仍有好處，老闆常不在、工作量少、下班準時、薪水穩定，「因為老闆是富二代，他錢很多」。

貼文曝光後，掀起兩派網友論戰。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後掀起熱烈討論，部分網友認為可以暫時留下，「待呀，忍個一兩年帶著客戶資料離職開公司，無痛接軌，自己創業後也是一人公司，但有現成的客戶和原本的合作廠商」、「只有一人的公司才最需要認真，什麼都學，之後什麼都會，而且什麼都是你的」；也有人直言應該盡速離職，「換掉比較好，錢沒比較多，去找個有前景的公司，在這邊耗著沒意義」、「這種公司沒前景，待久了只會浪費時間」、「35k不能領一輩子，現在一時爽以後就越痛苦，用上班閒暇時間精進自己準備跳槽不然就是搞自己的副業」。對此，原PO則回應，自己有高機率明年過完年會離職，只是想在踏出前，聽聽大家的建議，盼能找到更穩定、也更正常的工作環境。





原文出處：這種公司你撐得住嗎？她月薪35K管「一人公司」心累怨「沒前景」...掀網論戰

